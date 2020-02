‘Cheché’ Valenzuela y ‘Kuradito’ González prometen una guerra

Los Mochis, Sinaloa. En rueda de prensa se dio a conocer la función de box profesional denominada “Honor y Orgullo” de la empresa Mora Box Promotion, que será encabezada en el duelo estelar por José “Cheché” Valenzuela y Alberto “Kuradito” González.

Función

Esta cartelera se llevará a cabo el próximo viernes 21 de febrero en punto de las 20:30 horas, teniendo como sede el auditorio Benito Juárez García de la ciudad deportiva Aurelio Rodríguez.

En el combate estelar se verán las caras José “Cheché” Valenzuela que cuenta con una marca como profesional de 8 victorias, 2 derrotas y 1 triunfo por la vía de nocaut, para medirse al también púgil local Alberto “Kuradito” González que sale como retador con una faja como profesional de 6 victorias, una derrota y 5 triunfos por la vía del cloroformo.

“Es de las peleas que siempre había esperado y gracias a Dios ya está firmada. No es nada personal con el ‘Cheché’, es sólo que quiero calarme, saber qué tanto he avanzado en el boxeo y qué puedo esperar en el futuro”, declaró González.

Por su parte, "Cheché" Valenzuela comentó lo siguiente. "“Siempre estoy listo para cualquier reto que se me presente. Desde hace dos años el ‘Kuradito’ me había pedido esta pelea, pero las condiciones no eran las adecuadas, como ahora, en que los dos llegaremos con igualdad de posibilidades de ganar”, puntualizó.

Uste es un duelo que promete mucho por la calidad de ambos boxeadores, donde sale como favorito el “Cheché” por su experiencia y espectacularidad en duelo a 8 asaltos dentro de la categoría de los Ligeros (61.5 kilos).

Otros combates

En otro encuentros confirmados hasta el momento se medirán Luis Gómez frente a Jesús Piñata de Juan José Ríos, Cristian Molina tendrá como rival Marco Flores, mientras que Antony Espinoza chocará contra Abraham Valle.

Otros púgiles que verán acción en la función y esperan que se confirmen sus rivales son; Alejandro Young, Abelardo “Bolillo” Sánchez, Raúl “Tocherito” Rubio, Fernando González, Ricardo “Lobito” Arce, Emanuel Loera y Noé Reyes.

El costo por entrada es de 100 pesos general y silla general 150 pesos y se pueden adquirir los boletos al teléfono 668-222-2996, o en el gimnasio de Pedro Mora.