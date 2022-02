Cibacopa: Busca Vecchio la mejor versión de Pioneros de Los Mochis

Tras sus primeros entrenamientos con el equipo, Guillermo Vecchio, el nuevo coach de Pioneros fue claro al decir que buscará encabezar la mejor versión del equipo en toda su historia.

El experimentado entrenador reconoció que no dudó mucho en aceptar la invitación y regresar a México, un país del que guarda gratos recuerdos, por lo que se siente contento de regresar y encontrar infraestructura y una buena organización.

“El responsable de esto es Jaime Leyva porque hacía mucho tiempo que no hablábamos y en 5 minutos me dijo ¿querés venir a dirigir Pioneros? y en 5 minutos se tomó la decisión, yo estaba en Europa, me encanta México, he pasado 6 años de mi vida en México, muy buenos, muy lindos y acá en Sinaloa en especial, así que muy feliz de estar de vuelta acá con la raza, me encuentro con una infraestructura, un estadio hermoso, con gente muy responsable en la organización, esperemos poder devolverle toda la confianza que han depositado en uno”.

El sudamericano recordó su paso por el circuito como propietario, aunque está consciente de que la liga ha crecido bastante en diversos aspectos, por lo que espera el apoyo de la afición para hacer valer la localía.

“Yo fui propietario de un equipo de Navolato en Cibacopa, estuve de propietario dos años, nos fue muy bien y respeto mucho, pero ahora está mucho más crecida la liga realmente, está muy bien organizada, hay muchos ítems que los tienen muy bien manejados y en especial Pioneros lo que vamos a necesitar es todo el apoyo de la gente definitivamente, de la ciudad de Los Mochis, de toda la gente que nos rodea, El Fuerte, Ahome, como para llenar este estadio y hacer una localía bien fuerte que es lo que siempre caracterizó a los juegos de Cibacopa”.

Vecchio aprobó los cambios en la estructura que le permiten a los equipos contar hasta con 6 extranjeros, algo que ha hecho crecer la calidad de diferentes ligas alrededor del mundo.

“Está bien, me gusta la idea, si los dueños que son los que manejan el dinero, consideran que les sale más económico darle el trabajo a la gente que viene de afuera y es más espectáculo para el espectador, bienvenido, la liga de argentina está abierta a 12 extranjeros por ejemplo, ahora se ha abierto totalmente el mercado mundial y eso es lo que ayuda muchísimo a que hayan mejorado las ligas”.

A pesar del talento que existe en la región, el coach señaló que se tiene que trabajar con los juveniles, para mejorar sus aspectos técnicos.

“Hay que trabajar mucho con ellos porque tienen muchas falencias técnicas y eso es en lo que hay que trabajar”.

Sobre sus objetivos con el club, está consciente que el campeonato es algo que tanto la afición como la directiva quiere y necesita.

“Llegar arriba, lo que el pueblo quiere, lo que la gente quiere, lo que la organización quiere y necesita”.

El entrenador sabe que por el momento no puede asegurar que tienen equipo para pelear, ya que falta la incorporación de los extranjeros que vendrán a apuntalar el plantel.

“Faltan 6 extranjeros, hoy decirte que hay con qué sería irrespetuoso de mi parte, pero si se está trabajando para dar la mejor versión de la historia de Pioneros y ojalá que la podamos cumplir”.

Identidad con la ciudad, seriedad y responsabilidad son algunos de los aspectos que tendrán que cumplir los jugadores que reforzarán al equipo mochitense.