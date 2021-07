Cita con el destino hoy para el poste de Guamúchil Alejandro Castro

Guamúchil, Sinaloa.- Su futuro es largo y alentador, y apenas con 16 años de edad, el joven basquetbolista de Guamúchil, Alejandro Castro Verdugo tendrá a partir de hoy una cita con el destino.

Junto a otros 29 jugadores del país el alvaradense deberá presentarse hoy en la Ciudad de México con la Preselección Nacional U16 varonil. El llamado fue a través de la Comisión de Selecciones Nacionales de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, A.C. (Ademeba).

Ilusionado y con gran confianza de superar la primera criba viajó ayer a la capital mexicana el joven deportista, al igual que lo hizo el mazatleco Eduardo Calderón Tostado y otro sinaloense que radica en Estados Unidos. La prueba no será nada fácil, ya que son 30 los preseleccionados de todo el país que buscan ganarse uno de los 14 lugares en la selección definitiva que representará a México en el Premundial FIBA Américas 2021 que tendrá lugar en Xalapa, Veracruz del 23 al 30 de agosto.

Se sabe que todos los convocados fueron visoreados en los pasados Juegos Nacionales efectuados el mes de junio en la Ciudad de México. Alejandro formó parte de los refuerzos del equipo de Mazatlán que representó a Sinaloa en ese certamen. Los sinaloenses se enfrentaron a Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco, pero no corrieron con suerte y fueron eliminados en la primera ronda.

Ante la oportunidad, Alejandro Castro, el novel jugador de la Academia Toros de Guamúchil, dijo sentirse contento y hasta sorprendido. “Me tomó de sorpresa la convocatoria. Mis papás también se emocionaron, y al principio recibí mensaje y felicitaciones del entrenador Gilberto Plascencia, y no lo entendía, no creía”.

Alejandro, con poco más de dos metros de estatura, se desempeña como poste bajo y en ocasiones también hace funciones de poste alto. Gilberto Plascencia, el couch de Toros de Guamúchil, considera que el desarrollo de Alejandro ha sido muy bueno, por lo que ya esperaba que lo convocaran a la preselección. Opina que es muy importante el llamado, ya que se espera que de aquí en adelante ya lo tomen en cuenta para selecciones nacionales posteriores.

El proceso de Alejandro Castro no ha sido fácil pero sí muy productivo, ya que desde los 4 años de edad, que pisó por primera vez la duela, ha estado participando siempre en ligas, y como lo hace actualmente, con jugadores mayores que él.

Sabe que la oportunidad y el compromiso que tiene hoy no los debe desaprovechar. Opina que hará todo el esfuerzo por quedar entre los 14 seleccionados.

Recomienda nunca desfallecer en el intento y no bajar la cabeza pese a las adversidades que se puedan presentar. Cree que finalmente todo deportista debe de divertirse y disfrutar siempre lo que hace.

