Cobaes elimina a Hacienda Sat en play off de la Liga de Beisbol Burócrata Federal

Mazatlán.- Cobaes dio la sorpresa de la jornada en el grupo A al eliminar al sublíder del rol regular, Hacienda SAT, tras superarlo 14-7 en la primera ronda de play off de la Liga de Beisbol Burócrata Federal.

Roberto Garzón se apuntó el triunfo al ser apoyado por Eduardo Arroyo, que bateó de 5-4, así como de Gibrán Guerra, Carlos San Juan y Frank Haro, todos de 5-3.Sergio Rendón, el pítcher perdedor, desaprovechó que Luis Ramón Lizárraga conectó de 5-2 con cuadrangular.

Rafael Carmona también lució al irse de 4-3 por Hacienda SAT; Sergio Camacho y Juan Camacho de 4-2 cada uno. En otro frente, Picudos del Itmaz, el campeón del rol regular, apaleó 14-4 a Magisterio.

Manuel Valdez superó en el duelo monticular a Luis Jorge Loaiza. Sergio Carmona se fue de 3-2 con jonrón y José Luis Gárate, de 3-3 por Itmaz; por los contrarios, Alain Galindo y Álvaro Lizárraga, de 4-2 cada cual.

Más duelos del grupo A

UAS se coló a semifinales al doblar 17-6 a SNTE Sección 53 A. Antonio Monroy se agenció el éxito y Joel Ramos apechugó el descalabro. Por el equipo de la UAS, Óscar Domínguez disparó de 5-4 con un batazo de cuatro esquinas, Gaspar Franco, de 1-1 con jonrón; Édgar Núñez, de 4-3, y Francisco Bernal, de 5-3.

Por Sección 53 A, Víctor Hirales, de 4-3, y Sifredo Sánchez, de 2-2. Seguro Social eliminó a Correos de México al ganarle 7-6. Por los primeros, Ricardo Díaz, en gran jornada bateó de 4-3 con tres cuadrangulares; su compañero Urick Lizárraga, de 5-4, y con ello, Ramiro Simental levantó los brazos. Francisco Carmona perdió pese al jonrón de Gildardo Tolosa (5-1) y los dos hits de Roberto García (4-2).

Grupo B

Poder Judicial Federal dejó fuera al monarca del rol regular, Sindicato Sagarpa, al vencerlo 17-16. Carlos Andrade se llevó la victoria y Juan Ortiz fue el derrotado.



Édgar Beltrán (6-4), Jesús Jiménez, Carlos Parra y Chistian Elizalde (todos de 6-3) batearon bien por los ganadores. Por Sagarpa, Abel Lizárraga, de 6-2; Juan Ortiz y Osvaldo Lizárraga, de 7-3 cada uno.

Ricardo Díaz pegó tres jonrones por el equipo del Seguro Social | Foto: Cortesía

Issste sin problemas superó 11-2 a Titanes de Magisterio con bateo Alejandro Leyva (4-3) e Iván Guerra (5-2). Bógar Osuna (3-2) la botó por Titanes, y Leonardo Osuna se fue de 4-2. Carlos Hernández fue el serpentinero vencedor y Francisco Colado sucumbió.

Mazadrill-D-1-230 ganó 6-1 a SNTE Sección 53 B y lo dejó en el camino. Lamberto Guevara dobló en la lomita de los disparos a Julio Toledo. Jesús Payán bateó de 5-4 por los vencedores, Misael Zamorano, de 4-3, y Óscar Arvizu, de 4-2.

Por los caídos, Luis Velarde, de 4-2, y Cruz Alduenda, de 5-2. Finalmente, SNTSA Sección 80 derrotó 13-4 a Guardia Nacional con disparos de Cutberto Rendón así como el bateo de Víctor Vizcarra (6-5), Roberto Angulo (3-2), Érick Vega (4-2), Adrián Aguiluz y Luis Rendón, ambos de 5-2. Gabriel Cañedo sucumbió.

Por Guardia Nacional, Gabriel Cañedo Jr bateó de 5-3: Adolfo Tirado, de 2-2, y Víctor Sandoval, de 4-2.

Las semifinales

Este sábado 26 se juegan las semifinales a eliminación directa. En el grupo A, Cobaes vs Itmaz en el campo uno del Club Polluelos, y en el dos, UAS vs Seguro Social. En el grupo B, Issste vs Poder Judicial Federal en el campo uno del Club Sarabia, y en el dos, Mazadrill vs Sección 80. Todos los juegos serán a las 10:00 horas.

