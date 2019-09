Comité contraataca y el futbol se para este fin de semana

Miembros del destituido Comité Municipal de Futbol, encabezaron una conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones que realizó personal del IMDA en su contra y que derivaron de su destitución. La reunión con los medios celebrada en conocido hotel de la ciudad, estuvo encabezada por el presidente Víctor Contreras López.

Se defienden

El directivo negó las acusaciones de malos manejos y aclaró que las facturas de bebidas embriagantes y mariscos exóticos, fueron de una comida cuando acudieron a la asamblea de la Afoesac a Culiacán y en la que tomaron 4 cervezas.

Contreras López leyó un escrito en el que recibe el apoyo de la mayoría de los presidentes de liga.

“Las Ligas de Futbol del Municipio de Ahome en su gran mayoría, más del 90 por ciento, avalan a este comité con sus números, con su trabajo y con las formas, está firmado por más del 90 por ciento de las ligas del Municipio, donde están avalando informes de tesorería, informes de labores y están apoyando a su comité”.

En sus declaraciones, agregó que no es aceptable lo que el Director del IMDA declaró el pasado sábado.

“No es aceptable, ni ético, ni legal, que un servidor público como es el Director General del IMDA, Felipe Juárez Soto, le mienta a la ciudadanía, a ustedes como medios de comunicación, al decir todo esto que dijo el sábado con “mala leche”, mentiras tras mentiras, no es justo para nadie y una persona que no respeta el imperio de la ley, no debe ser funcionario público, él ha violado flagrantemente los derechos humanos de los futbolistas”.

Suspenderán la jornada

Entrenadores y delegados informaron que tras reunirse el pasado lunes, acordaron suspender la actividad para este fin de semana, como protesta a la destitución del comité al que ellos eligieron.

“Esta semana en apoyo no vamos a jugar, se va a suspender la jornada, no por decisión de él, fue por acuerdo de los delegados presentes y la siguiente semana, si no se resuelve esta situación, nos vamos a manifestar, vamos a hacer una marcha en donde estamos en contra de lo que está haciendo Felipe Juárez”, declaró Paúl Cervantes.

Por su parte, el entrenador Carlos Ochoa asegura que la percepción del futbolista es que el interés de las autoridades radica en lo económico.

“A final de cuentas todos entendemos que el interés del Ayuntamiento es lo económico, ese es el interés, no es otra cosa, es lo que vemos nosotros, porque sabemos cuanto ingresa al Navarro Escoto de lo que nosotros generamos como entrenadores y nuestros padres de familia y nuestros alumnos”.

Los directivos dieron a conocer que entablarán una demanda civil por daños a la moral.