Con la meta en Morelia

Los Mochis.- Entusiasmados. Con la meta bien trazada, cuatro deportistas especiales del municipio de Ahome se ponen a tono para participar en el torneo internacional Down Syndrome Championships of the Americas con sede en Morelia, comandados por sus entrenadores Patricia Díaz Cuiltrez y Germán Alonso Almeida Díaz.

Participantes

Desde las ocho de la mañana los atletas se preparan en un arduo entrenamiento, que va desde estiramiento a saltos y sprints en cada una de sus pruebas, siempre a la vista y mando de su entrenadora, quien no los pierde de vista.

Los atletas orgullosamente ahomenses que estarán representando a Sinaloa y México son Jesús Manuel Ramírez Limón, quien competirá en 100 metros, lanzamiento de disco e impulso de bala.

María Milagros Sauceda Carranza, la bella del cuarteto, estará compitiendo en 100 y 200 metros en pista. Sauceda es la campeona nacional del año pasado y logró un bronce. También ganó el Premio al Deporte Paralímpico en 2018.

Mauricio Quintero Ramos tiene 5 años en este deporte y es campeón nacional 2016, con oro en Acapulco en 1500 marcha. Es competidor nacional desde entonces. Hoy es trimedallista estatal con dos oros y una plata.

Jesús Manuel Núñez Torres estará participando en 100 y 200 metros. Núñez es recién llegado este año, ya pasó etapa municipal estatal con marcas muy aceptables y asistió al evento Nacional de Vallarta, obteniendo dos bronces y una plata, y en el estatal que acaba de ser en Culiacán terminó con tres oros.

Estos cuatro atletas especiales son un orgullo para nuestro estado, ya que son los únicos de Sinaloa que estarán compitiendo en este torneo de talla internacional. Competirán atletas de diferentes países.

El camino no ha sido fácil para estos atletas, pero han salido avantes por su hambre de triunfar y unos entrenadores que día a día dan todo para que los atletas logren el tan ansiado objetivo de cada torneo que es subirse al podio.

Los atletas estudian en el CAM 26 de educación especial de la zona 03, y Jesús Manuel Núñez en la secundaria IMA.

Los deportistas ahomenses tuvieron que pasar varios filtros para estar en esta competencia. El registro fue en Londres en línea, ya que la sede del evento es en territorio inglés.

Los atletas han contado con un gran apoyo de las autoridades municipales, así como de Salud Municipal, el CRII, IMDA y del doctor Calderón, encargado del departamento de medicina en la ciudad deportiva Aurelio Rodríguez.

La meta es clara: cuatro atletas ahomenses se han preparado para estar en este torneo y las esperanzas son muchas debido a la garra y constancia que muestran. ¡Suerte, campeones!