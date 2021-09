¡Con mucho futuro! Karen, una dócil boxeadora del municipio de Angostura

Angostura, Sinaloa.- El box es un deporte que requiere de mucha disciplina y constancia, como ejemplo de ello se encuentra Karen Vanessa Castro Cárdenas, una joven apasionada por el boxeo de Angostura que día con día se enfrenta a nuevos obstáculos en su desarrollo como boxeadora, debido a las duras críticas que recibe por ejercer una disciplina que en su mayoría es liderada por hombres.

Sin embargo, lo anterior no es un impedimento para la joven pugilista, que sin importar los malos comentarios continúa en la lucha de su sueño por llegar a ser una boxeadora profesional y demostrar que las mujeres también pueden triunfar y formar parte de este complicado deporte.

A pesar de su corta edad, Karen Vanessa Castro Cárdenas, de 17 años, originaria de Angostura, Sinaloa, demuestra su valentía y amor hacia el boxeo dando todo de sí en cada entrenamiento, sin importar cuan complicado pueden llegar a ser. Su fanatismo hacia el boxeo nació desde su infancia, cuando tenía aproximadamente 10 años, al ver a su padre, un conocido entrenador de la región, ser parte de la formación de diferentes boxeadores. Esto sembró en ella la inquietud por practicar esta disciplina, por lo que decidió informar a sus padres sobre su deseo por incursionar en el boxeo.

De inicio recibió una respuesta poco favorable, ya que sus padres consideraban que era muy peligroso por su corta edad, después de algunos meses de insistir consiguió su aprobación, lo que la hizo muy feliz, ya que manifiesta que para ella este es el mejor deporte. A pesar de contar con la aprobación de sus padres, no dejaron de sonar los comentarios negativos hacia su decisión, lo que en momentos llega a afectarla y ha considerado desertar, sin embargo, su fuerza de voluntad es mayor y a pesar de las críticas continúa persiguiendo sus sueños.

Agregó que este ha sido uno de los obstáculos más grandes que ha venido enfrentando, ya que comúnmente la juzgan por haber elegido un deporte “para hombres”, ante esto la joven expreso que esta disciplina no tiene género, por lo que no deben temer a practicarlo, de igual manera invitó a toda aquella persona que tenga duda de sus capacidades como deportista a no desistir, “Cuando alguien sueña en grande y no se da por vencido siempre logran sus objetivos y nada es imposible, en esta vida todo se puede” mencionó.

Karen expresó que su más grande sueño es convertirse en boxeadora profesional y contar con el apoyo de su padre, quien también es su ídolo “quiero que entre los dos cumplamos nuestros sueños y metas, siempre juntos”, comentó con orgullo. De igual manera, agregó que su mamá es su gran motor y agradece que la apoye y le dé fuerzas cuando está por tirar la toalla.

Leer más: Mochitense Erin Rojas, aprueba en Probeis

Asimismo, comentó que su tío Nazario Castro, a quien ve como a un hermano y es su fuente de inspiración, ya que él es un gran boxeador.