“Contento por los resultados obtenidos”: Fernando Hernández Rubio

Culiacán, Sinaloa.- Como satisfactorio, calificó Fernando Hernández Rubio su paso como presidente de la Asociación Sinaloense de Beisbol. Puesto que aceptaría tomar de nuevo ante el apoyo e iniciativa de presidentes de ligas infantiles por ratificarlo.

Háblame sobre cómo ha sido tu paso como presidente de la Asociación Sinaloense de Beisbol.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Contento por los resultados que hemos tenido para Sinaloa en cuanto a beisbol se refiere.

¿Cuáles son los resultados que ha habido?

Siempre he dicho, Fernando Hernández no está solo; a mí solamente me alborotaron para el cargo, pero es un grupo de colaboradores muy largo de todo Sinaloa. Tanto entrenadores, como padres de familia, forman parte de estos resultados; claro, de la mano también del ISDE.

¿Qué satisfacción te ha dejado este puesto?

Son satisfacciones personales. Desde muy chico me gustó el beisbol y no tuve la fortuna que tuvieron otros de tener la manera económica. Pero la voluntad puede más. Tenía deseos de participar, formar parte de una selección, y con esto me ha permitido ayudarle a los muchachos. Satisfacciones personales que cuando ellos hacen jugadas, ganan partidos, además de cuando logran el sueño de ser profesionales, eso me motiva a mí.

Entre los últimos resultados, recordamos el par de medallas de oro en la pasada Olimpiada Nacional, ¿pero ¿qué más ha logrado el beisbol amateur en tu gestión?

Nunca he estado solo en la promoción de este deporte. En el 2016 se me da la oportunidad de tomar esta responsabilidad. Se regresó al Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza, en donde teníamos tiempo sin participar, y el año pasado peleamos por la medalla. También tuvimos la oportunidad de ver a Juan Pablo Tirado, quien representó a México en China y fue elegido como el luchador olmeca a nivel nacional y me tocó acompañarlo. Tirado también fue elegido como el mejor jugador del año por parte de la Femebe; premio que repite Luis Ángel Sarabia. Además de lograr par de oros en festivales olímpicos. Esto también es parte de los presidentes de las ligas infantiles. Asimismo, hemos participado en MLB Cup y el torneo de Irvine, California.

¿Qué te han comentado los directivos acerca de tu gestión?

Me han felicitado y alborotado para que le siga de frente. Creo que lo analizamos muy bien; les agradezco y también dependemos de ellos, porque son puestos voluntarios los que agarran en las ligas. Si ellos me siguen ayudando, yo con todo gusto buscaré el espacio para que los fines de semana yo pueda seguir promoviendo el beisbol, y ellos están dispuestos a seguirme apoyando. Así que vamos a esperar que las autoridades del deporte lancen la convocatoria con el aval del beisbol. Es una gran responsabilidad, pero la asumo.

Entonces, ¿listo para seguir?

Yo estoy puesto, no creas que se me hace difícil. Con más de 30 años promoviendo esto, uno va creando amistades dentro de este deporte; y se te facilitan las cosas cuando las haces de corazón.

Te puede interesar:

La Liga "Luis Vea Trasviña" se ampliará a 14 equipos

Al mal tiempo buena cara, dicen los pedalistas

"Aún no volveremos a las actividades": Mauricio Gómez