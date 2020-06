Convivir con atletas especiales es único: Juan Manuel Ortega

Guamúchil, Sinaloa.- Ejemplar en las aulas de clases, aficionado de hueso colorado de Tomateros, y entregado al máximo a los atletas especiales es el profesor Juan Manuel Ortega Espino.

¿Cómo se inicia y de qué forma se da cuenta de la vocación para ser maestro?

Mi vocación para la docencia surge desde la niñez, gran parte de las personas quieren ser maestros desde niños. Jugamos a la escuelita y nosotros somos los maestros. Mis inicios en la docencia datan de 1985 y la labor también en Educación Especial.

Durante casi 35 años he laborado en los dos turnos. En la mañana como maestro de grupo y en la tarde como director.

Es satisfactorio ver a tus alumnos recibir premios y reconocimientos, verlos convertidos en profesionistas, pero sobre todo en buenas personas y gentes de bien. Ser maestro es algo muy bonito, pero ser maestro de Educación Especial es algo grandioso, que te toca las fibras más íntimas de tu ser.

Una carrera intensa en el magisterio, ¿pero cómo darse tiempo para combinarlo con el deporte?

He tenido la ventaja de contar con directores por la mañana y supervisores por la tarde que me han brindado todo el apoyo para el entrenamiento y salidas a las competencias. El apoyo de mi familia es un punto muy especial. No tengo la carrera de Educación Física pero sí los estudios relativos a la educación especial y sobre todo el conocimiento de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

¿Cuándo y de qué manera inicia la labor con los atletas especiales?

Hemos tenido eventos con los deportistas especiales desde hace más de 15 años en la región del Évora, y en 2007 formamos el Club Gacelas. En el 2008 participamos por primera vez en una Paralimpiada Nacional en Ciudad Victoria, con sobresalientes resultados.

¿Qué es lo más gratificante del trabajo con los deportistas especiales?

Verlos en lo más alto del podio alegres y besar sus medallas, correr hacia ti y abrazarte con su inocencia. Convivir con ellos es único, te ven como familia. En el Club somos inclusivos, tenemos deportistas de tres asociaciones: Ciegos y débiles visuales, especiales y con parálisis cerebral.

¿Cuáles son los logros más importantes?

Del 2008 al 2019 son muchos. Nuestros atletas siempre han logrado medallas en Paralimpiadas Nacionales. Hemos tenido el apoyo de las autoridades municipales y estatales.

Nuestra primera medalla de oro cayó en 2012 con José Alfonso García, premio al Mérito Juvenil en el Deporte en el 2019.

Otros de los logros de los chicos es que están becados por el ISDE por sus medallas obtenidas en 2019.

¿Cómo se imagina el momento de retirarse de esta noble labor?

Estoy preparado para dejar en su momento al Club Gacelas. Entrenadores llegan y se van, se les da las gracias, son bienvenidos. Aquí se trata de sumar y en estos momentos contamos con entrenadores profesionales del deporte, encabezados por José Israel Heráldez, y los atletas especiales emblemáticos como Cristhian y Javier Elías, los que quedan desde 2007.

¿Algún mensaje?

Agradecer a todos los padres de familia que han creído y confiado en el proyecto deportivo del Club Gacelas.

A todas las autoridades educativas, municipales y deportivas. Felicitar a nuestros jóvenes deportistas especiales por dar siempre lo mejor de sí.

Agradecimiento muy especial para mi madre y padre, dos personas humildes que me dieron todo para que yo estudiara; a mis hermanos Hugo y “Polo”, que estuvieron siempre al pendiente de mí.

