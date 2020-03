Convocan al torneo de Ajedrez “Lic. Benito Juárez”

Los Mochis, Sinaloa. El comité municipal de Ajedrez en coordinación con la agrupación Masonica del Noroeste de Sinaloa A.C. y el aval del Instituto Municipal del Deporte invitan a participar en la decima edición del Torneo de Ajedrez “Lic. Benito Juárez García”.

Evento

En el marco de la conmemoración del CCXIII aniversario del natalicio del Lic. Benito Juárez, convocan a todos los ajedrecistas a participar en este torneo que se llevará a cabo los días sábado 14 y domingo 15 de marzo, teniendo como sede las salas de la Casa de la Cultura Conrado Espinoza ubicadas en el pie del Cerro de la Memoria.

La inauguración será el día sábado 14 en punto de las 10:00 de la mañana y se disputará en las categorías Libre, Categoría B con rating estatal o nacional no mayor de 1800, categoría C nacidos (2003-2004), categoría D (2005-2006), Categoría E (2007-2008), categoría F (2009-2010) y categoría G (2011 y posterior). Las categorías C, D, E y F son para la competencia de juegos nacionales CONADE 2021.

Las inscripciones se pueden realizar al teléfono 6681-940-881 con la tesorera Alejandra Rubio por mensaje de WhatsApp y se cerrarán el día viernes 13 de marzo a las 20:00 horas, teniendo un costo de 200 pesos en la categoría A, 150 pesos en categoría B y en el resto de las categorias en 100 pesos. Todas las categorías están sujetas a un mínimo de 10 participantes. Los jugadores que vengan de las sindicaturas la inscripción es gratuita y 50 por ciento de inscripción para los foráneos.

Para las categorías infantiles el único requisito es presentar la copia del acta de nacimiento, y llevar tableros, piezas y reloj.

Se estará jugando en sistema Suizo a 5 rondas y con el reglamento vigente de la FIDE. La premiación constará de 2 mil 500 pesos al primer lugar de la categoría A, 800 pesos al segundo y 500 pesos al tercero. En categoría B de 900 pesos al primero 450 pesos al segundo y 350 al tercero y en el resto de las categorias con trofeo al primero y medalla al segundo y tercer lugar.

Los premios se entregarán en el acto de conmemoración del aniversario del natalicio del ilustre Lic. Benito Juárez García, que se llevará a cabo el 21 de marzo en la explanada del auditorio Benito Juárez García de la ciudad deportiva.