Cooperstown sin mexicanos… ¿Hasta cuándo?

Falta lo mejor. El beisbol latino puede presumir a brillantes figuras que le han dado realce al juego en la larga historia de Grandes Ligas donde se puede presumir el aporte que ha dado la causa latina.

Son muchos los peloteros latinos que han puesto marcas y escenificado jornadas históricas y eso ha quedado demostrado en la gran cantidad de estos jugadores que se han ganado un lugar en el importante recinto histórico que es el Salón de la Fama de Copperstown donde se han inmortalizado esas gloriosas actuaciones.

Las Mayores tiene un toque especial latino pues hasta la fecha son un total de 15 los peloteros de Latinoamérica que han sido ungidos en el importante recinto donde solamente los mejores, los fuera de serie tienen un espacio.

LOS INMORTALES.

Esta selecta lista la encabeza Puerto Rico con un total de cinco elementos, con el inolvidable Roberto Clemente al frente que fue inmortalizado en 1973, seguido por Orlando Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván “Pudge” Rodríguez y el más reciente como lo es Edgar Martínez (2019).

En la relación también aparecen los dominicanos Juan Marichal (1983), Pedro Martínez (2015), y Vladimir Guerrero (2018); los panameños Rod Carew (1991), y Mariano Rivera (2019), y el venezolano Luis Aparicio (1989).

Además de los cubanos Atanacio “Tany” Pérez (2000), así como Martin Dihigo (1977), José Méndez (2006), y Cristóbal Torrentes (2006).

¿Y los mexicanos?

Desafortunadamente y pese a buenas actuaciones de varios de los nuestros, México no ha podido tener representatividad en este sitio tan importante.

Fernando Valenzuela, una de las cartas importantes para México, si no la mejor, no pudo convertirse en el primer mexicano en Cooperstown al no recibir los votos suficientes para ello en 2003 cuanto tuvo solamente 31 votos de 496 probables y 19 en 2004 de 506.

El “Toro” jugó 17 años en Grandes Ligas dejando números en global de 173-153 en ganados y perdidos, una efectividad de 3.54 y 2074 ponches, las mejores marcas entre los lanzadores mexicanos, adornándola aún más con sus seis Juegos de Estrellas, un juego sin hit, ni carrera y sobre todo los premios Cy Young y Novato del Año en 1981, su campaña de debut.

Números de mucha calidad para el sonorense pero que no fueron suficientes para abrirle la puerta a Cooperstown.

Otros que también pusieron buenos números pero que de igual manera se quedaron en el camino fueron Roberto Ávila con sus 1296 hits y tres Juegos de Estrellas en 11 campañas, además de un campeonato de bateo (.341 en 1954 con Indios de Cleveland.

Jorge “Charolito” Orta que conectó 1619 hits, con 130 jo0rnones, 715 producidas, dos Juegos de Estrellas en 16 años. El gran Aurelio Rodríguez que jugó 17 temporadas en las Mayores con 1510 hits, 124 jonrones y un Guante de Oro (1976).

El oaxaqueño Vinicio Castilla (1880 hits con 320 jonrones y dos Juegos de Estrellas), y Esteban Loaiza (126 triunfos, 1382 ponches y dos Juegos de Estrellas).

¿OTROS CANDIDATOS?

Los elementos mexicanos que con más posibilidades de por lo menos ser candidatos, serían el tijuanense Adrián González que desde el 2018 no tiene actividad por sus problemas en la espalda, pero en 15 campañas muestra una productividad de un promedio al bat en global de .287 con 2050 imparables, 317 jonrones y 1202 carreras producidas, además de sus cinco invitaciones al Juego de Estrellas y cuatro Guantes de Oro como primera base.

¿Será suficiente?.

Entre los todavía activos sobresalen Joakim Soria (33-39, 3.02 y 767 ponches con 221 salvamentos y dos Juegos de Estrellas), Óliver Pérez (72-91, 4.38 Y 1527 ponches en 17 temporadas) y sobre todo el sinaloense Roberto “Chufito” Osuna que parecer ser, es el que tendría mayores probabilidades por diversas causas: en primer lugar su corta edad de apenas 20 años y lo mucho que ha mostrado.