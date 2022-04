Copa Semana Santa de Natación se celebra con gran éxito en Mazatlán

Mazatlán.- No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Por fin se celebró la Copa Semana Santa de Natación (cuarta competencia Puntuable), con la participación de 90 tritones y sirenas de todas las edades.

El evento, organizado por el Comité Municipal de Natación e Imdem, estaba pactado para el tiempo de carnaval, pero al final se realizó hasta abril, con premios en efectivo.

Repiten triunfos

La categoría Elite tiene un claro dominador, y es Carlos Mercado Fong, que por tercera ocasión se llevó el primer lugar gracias a sus potentes brazadas, ahora con un tiempo de 26.02 minutos. El segundo puesto lo ocupó Luis Rodrigo Plata, con 26.11, y el tercero fue para Quetzalcóatl Tirado, con marca de 26.26.

En la rama femenil, también hay una sola reina, Karla Luna Díaz, quien no tuvo rival en el mar, y con 28.09 selló la primera plaza tanto en la justa como en la clasificación. Zury Zazueta fue su más cercana perseguidora, con un tiempo de 33.05.

Guerreros del mar

Otros tritones y sirenas destacados durante la cuarta Puntuable de Natación fueron Luis Enrique Arias (14.53) y Andrea Guevara (22.00) en la categoría 20-29 Años; Ángel David Rivera (16.45) y Paola Castañeda (15.40) en la 30-39 años, así como Samuel Araiza (18.57) y María Guadalupe Martínez (24.16) en 40-49.

En la categoría 50-59 Años, Joseph Hollands (16.34) venció a Alberto Morales (18.46) en varonil, en tanto, Margarita Calderón fue la mejor con 24.06.

En 60 y Mayores, el campeón fue José Guadalupe Elizalde, con 23.03. Le ganó la carrera a Gerardo López en varonil, y en femenil, Loúrdes Ortega (26.51) fue la mejor sirena.

Juveniles

Como es costumbre, las categorías infantiles y juveniles no podían faltar. En la categoría 11-12 Años, Yarei Pável Pano (19.21) y Camila Nava (16.33) fueron los mejores, y en 13-14 Años, Ían José Gamboa (15.32) y Camila Ramos (16.44) impusieron su velocidad ante los rivales.

Írving Dobler, con 14.42, y Daniela Córdova, con 15.35, conquistaron la división 15-19 Años, mientras que Sergio Domínguez (17.50) e Isabella Valdez (12.21) hicieron lo propio en la división de Novatos.

Al final se efectuó la ceremonia de premiación con los campeones, donde estuvieron presentes Fabiola Verde Rosas, directora del IMDEM, y la doctora Miyuki Gómez Osako, presidenta del Comité Municipal de Natación.

RESULTADOS COMPLETOS

ÉLITE

VARONIL

Carlos Mercado

Luis Rodrigo Plata

Quetzalcóatl Tirado

FEMENIL

Karla Luna Díaz

Zury Zazueta

11-12 AÑOS

VARONIL

Pavel Pano Romero

Tlaloc Tirado

Darío Chávez

FEMENIL

Camila Nava

Paula Morales

Regina Osuna

13-14 AÑOS

VARONIL

José Ian Gamboa

Gael Hanley

José Luis Gurrola

FEMENIL

Camila Ramos

Carolina Cordero

Ximena Reyes

15-19 AÑOS

VARONIL

Irving Dobler

Elias Rubio

Juan Orozco

FEMENIL

Daniela Cordova

Betsua Valdéz

Arleth Durán

20-29 AÑOS

VARONIL

Luis Enrique Arias

Marino Gómez

Marco Arreola

FEMENIL

Andrea Guevera

30-39 AÑOS

VARONIL

Ángel David Rivera

Marco Galindo

Jesús Camacho

30-39 AÑOS

VARONIL

Paola Castañeda

Skarlett Villanueva

Ariadna Basilio

40-49 AÑOS

VARONIL

Samuel Araiza

Édgar Hernández

Nesta Núñez

FEMENIL

María Guadalupe García

Yanira Castro

Thalía Pollano

50-59 AÑOS

VARONIL

Joseph Hollands

Alberto Morales

Rogelio Fontes

FEMENIL

Margarita Calderón

María Reynoso

60 Y MÁS

VARONIL

José Elizalde

Gerardo Hernández

Alfredo Reynaga

FEMENIL

Lourdes Ortega

Placida Villegas

NOVATOS

VARONIL

Sergio Domínguez

FEMENIL

Isabella Valdéz

Daniela Zazueta

Andrea Álvarez