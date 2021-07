Cortines se lleva el título de Copa en la Primera Fuerza de Ahome

Cortines-Agrícola Omansol-Hermanos López conquistó el título de Copa en la Primera Fuerza del Futbol Municipal de Ahome. Los agrícolas tomaron una ventaja tempranera y aunque sufrieron al final, terminaron por superar 3 goles por 2 al conjunto de Ché Ríos FC.

El partido

Tras un mejor arranque de los de Juan José Ríos, el representativo de Ruiz Cortines poco tardó en abrir el marcador. Fue al minuto 7, cuando Agrícola Omansol se puso al frente en un tiro de esquina por derecha que terminó Denilson con un certero remate de cabeza dentro del área. Cuatro minutos más tarde, Ché Ríos tuvo el empate en los pies de Edgar Rodríguez, pero no pudo concretar. Cortines aumentó la ventaja al minuto 16, cuando Sergio Rivera recibió un balón dentro del área y tras quitarse al portero y a un defensa, concretó con un disparo cruzado. Pese a los intentos de ambas escuadras, el marcador ya no se movió durante la primera mitad. Para el complemento y con la desventaja en el marcador, los de Juan José Ríos adelantaron líneas en busca de acercarse. Agrícola Omansol se complicó la situación con la expulsión de uno de sus elementos al minuto 20. Cuando mejor jugaba Ché Ríos, Sergio Rivera marcó el 3-0 para los de Ruiz Cortines con un contragolpe letal. Después de tanto insistir, el representativo de Juan José Ríos finalmente encontró su primera anotación al minuto 79 de tiempo corrido por medio de Ulises Cota. Para hacer todavía más emocionante el cierre del encuentro, Enrique Mondaca marcó el segundo de Ché Ríos al 88. Juan José Ríos se volcó al frente en las postrimerías del partido, pero el tiempo ya no les alcanzó. Tras el silbatazo final, la directiva que encabeza Luis Pérez entregó el trofeo de Copa al conjunto de Hermanos López, que se medirá en el partido de campeón de campeones al monarca de Liga, La Pilarica-Primero de Mayo.

