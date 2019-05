Cristian Quintero jugará con los Trigueros de El Carrizo

De mucho interés.

El cierre de la campaña regular de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota ha traido noticias interesantes pues varios equipos aprovecharon la sesión semanal ordinaria del martes por la noche para registrar firmas de bastante calidads.

LOS REGISTROS.

Los Trigueros de El Carrizo dieron la gran sorpresa de registrar el alta del ex cañero Christian Alan Quintero que tiene la marca de más imparables en forma consecutiva en la Liga Mexicana del Pacifico, donde además logró un cetro de bateo en la campaña 2008-2009 con Venados de MazatLán con un promedio de .357.

El ex ligamayorista Luis Ignacio "Chicote"Ayala hará su debút en esta pelota al firmar con los Toros de Cortines, equipo que buscará aprovechar la última oportunidad que tiene de lograr el boleto a la postemporada.

Los Acereros de Compuertas dieron de alta al receptor ex profesional Javier Martínez, mientras que los Pascoleros de San Miguel llamaron a sus filas al ex profesional José Albino Contreras.

El Deportivo Mingo Vázquez registró la firma del cubano Odanis Montero.

MÁS ALTAS.

Los Rieleros de San Blas dieron de alta a Sergio García y de baja a Eduardo Rivera. Agrocherios a Jerson Esqueda y Eduardo Durazo y Jhauara a Ernesto Léon y de baja a Omar Heredia.

El Carrizo le dio las gracias al cañonero Rigoberto Armenta y el México registró la alta de Arturo Ruíz.

PRÓXIMA JORNADA.

En la misma sesión de anoche se notificó que la serie programada entre Abarrotera Ávila del ejido Méxicio y Rieleros de San Blas tendrá verificativo en el estadio José López López.

Los Pascoleros de San Miguel visitan a Trigueros de El Carrizo, Mineros de Choix a Cortines y Judíos de Mochicahui a Compuertas.

El Deportivo Mingo Vázquez recibe a Jahuara y El Fuerte a Agrocherios-Cintar.