Cuestionan freno al deporte en Guamúchil por pandemia

Guamúchil, Sinaloa.- Son muchas las reacciones que han derivado sobre la suspensión del deporte como medida preventiva ante la contingencia sanitaria por la que se atraviesa, pero también de las libertades que a otros sectores se les ha dado por parte de las autoridades de Gobierno en Sinaloa y de Salud.

Edson Escárrega Villa, un deportista y conocido promotor de futbol en la localidad, alza la voz y opina que él no está totalmente de acuerdo en la reapertura y regreso del deporte en pleno semáforo naranja, pero mucho menos de que otros giros se encuentren abiertos poniendo en riesgo mayor los contagios por COVID-19.

“Yo no estoy diciendo que quiero ya irme a jugar futbol libremente e inconsciente por la situación que se atraviesa, sino que creo es más insensato tener abiertos gimnasios, bares, casinos, salones de fiestas, restaurantes y otros sitios en lugares cerrados donde se congregan personas”.

El futbolista opina que es injusto que deportistas han esperado ya casi un año, y los que organizan y asisten a las fiestas no lo pueden hacer. Opina que si no se tiene pensado aplicar un plan hermético de cerrar las otras actividades, el deporte siendo una buena arma para contrarrestar el problema de la pandemia, podría regresar, pero respetando siempre las normas de seguridad.

Para respetar y hacer cumplir las medidas preventivas es solo aplicar el sentido común, como usar cubrebocas cuando la situación lo requiera y evitar aglomeraciones”.

Pone de ejemplo lo que sucedió en una Liga de Futbol de Angostura, donde se inició bien, pero faltó mano dura o vigilar para que todos respetaran las medidas de seguridad, en particular los jugadores suplentes o de banca. “En ese evento los aficionados en las gradas sí cumplieron”.

Agrega que en este tipo de competencias se puede exigir también como medida preventiva que todo equipo responsablemente debe retirarse del campo después de haber participado en su juego, para evitar aglomeraciones.

“Creo que aquí en Guamúchil las autoridades pueden regular y vigilar ese tipo de medidas una vez que se reactive el deporte. Yo estoy consciente de toda la problemática, y no es querer que se abra el deporte así porque sí, sino que no me explico por qué sí se permiten otras cosas de mayor riesgo, como los eventos o mítines políticos, por ejemplo”, opina Edson Escárrega.

Dice que las cosas son muy obvias y no se ocupa ser una eminencia para reflexionar sobre la incongruencia de que no te prestan una cancha deportiva para tratar de darle salud al cuerpo, y sí se permite otro tipo de actividades.