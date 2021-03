DIF Sinaloa lo hace de nuevo, rompió récord durante Rodada 200k

Culiacán, Sinaloa, 7 de marzo de 2021.- Tras pedalear por poco más de ocho horas el grupo de cien ciclistas encabezados por la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, cruzaron la meta de llegada en el estadio de béisbol de los Cañeros de Los Mochis, donde se anunció que gracias a la ciudadanía y empresarios lograron la recaudación de 2 millones 880 mil pesos.



Sumamente emocionada, en compañía del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, y aún con la adrenalina generada por el gran momento, Rosy Fuentes de Ordaz, dijo que todo lo recaudado será para apoyar durante las jornadas de cirugías de corazón para niñas y niños que están a la espera de realizarse este procedimiento, con el cual van tener mejor calidad de vida.



Recordó, que el año pasado se habían puesto como meta un millón de pesos y el día de la rodada se alcanzó más de 2 millones de pesos, por lo que con mucho entusiasmo anunció lo recaudado durante la presente rodada: “Logramos 2 millones 880 mil 670 pesos, mil gracias”.

Leer más: Hermanos Sosa lucen en Torneo de Tenis "Amigos de Marito"



A su vez, agradeció a quienes hicieron posible la rodada en su segunda edición: “De verdad es a tanta gente que quisiera dar las gracias por hacer esto posible, primero a mi esposo, al gobernador Quirino Ordaz Coppel, gracias porque desde que le propuse volver a hacer esta rodada, de verdad muchas gracias por lo que están haciendo en esta jornada de cirugías de corazón para niños y niñas de muy escasos recursos, por eso nos quisimos sumar, como DIF Sinaloa, llevando a cabo este reto para obtener recursos para estas familias”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias





Por su parte el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, expresó: “Quiero agradecerle a Rosy porque fue con mucho corazón con lo que hizo todo esto, pero también mucha disciplina, energía, capacidad, resistencia y entrega, pero sobretodo movida por la causa que es impresionante, ayudar a niños que necesitan urgentemente la operación de corazón”.

Ciclistas en la Rodada 200K

Cortesía

Explicó que no puede haber más de dos o tres cirugías operaciones semanales, ya que las doctoras y doctores vienen de Monterrey, Guadalajara y de Ciudad de México a realizar las cirugías a nuestro estado.



Agregó: “Lo importantes es que ya se inició y con esto vamos a buscar que sea más rápido para que los cerca de 50 niños que están en lista de espera para su operación, puedan hacerlo a la brevedad posible, y que sus familias puedan contar con esta seguridad del recurso necesario para llevarlas a cabo”.

Llegada de las competidoras a la meta

Cortesía



También mostró su reconocimiento a la sociedad sinaloense, pues dijo, siempre muestra una gran solidaridad, eso es lo que distingue a nuestro estado, cuando hay necesidad de apoyar por estas causas, no hay quien no aporte o se sume de alguna manera, finalizó.



El grupo de ciclistas de los diferentes municipios salieron a las 5:00 am del acceso sur de la ciudad en Culiacán, y rodaron hasta la meta de llegada en el estadio de béisbol de Los Cañeros de Los Mochis.



La invitación es a continuar apoyando la causa, por lo que la cuenta seguirá abierta para quienes aún deseen hacer su donativo.



En el acto también estuvieron presentes el director de DIF Sinaloa, Ulises Medrano; la alcaldesa de Ahome, Socorro Calderón Guillén; Carlos Verdugo, director del ISDE y el triatleta Luis Castro.

Leer más: Huracanes sigue sumando en el Puro Sinaloa de Fut Sala

Recorrido de los ciclistas en la carrera

Cortesía

Para la realización de la rodada se contó con el apoyo del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física (ISDE), Transito Municipal, quienes trabajaron en la logística y organización de la rodada.