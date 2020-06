Definen el lunes el futuro de Juegos Conade

Guasave.- El director del Instituto Municipal del Deporte, Vladimir Acosta Soto, declaró que para el lunes próximo se sabrá oficialmente qué es lo que pasará con los Juegos Nacionales Conade 2020.

El funcionario afirmó que dicha decisión será tomada por el Instituto Sinaloense del Deporte, de la mano de los gobiernos municipales.

“El lunes nos reuniremos con autoridades del ISDE y también con la alcaldesa, Aurelia Leal, para analizar lo que pasará con las competencias locales, estatales y nacionales, además también tocaremos el tema de la posible apertura de los espacios deportivos”, aseguró.

Exponentes

El dirigente de la paramunicipal detalló que son alrededor de 300 competidores los que se mantienen listos para salir a los nacionales Conade este año, cifra que es buena, sin embargo, asegura que para el siguiente año buscarán superar esa cantidad de participantes.

Para la fase estatal de estos juegos fueron un total de 800 competidores los que se tuvieron, donde la mayor parte logró colocarse en el ranking de los primeros tres lugares de cada una de las disciplinas que entraron en acción.

Esperemos tener buenas noticias en esta reunión del lunes, pero de lo que se trata es de tomar la mejor decisión, enfatizó Acosta Soto.

El director del Imudeg no descartó que las autoridades del deporte en el país opten por suspender los Juegos Nacionales Conade 2020, que de momento se mantienen en pausa, ya que los contagios por el coronavirus no son nada favorables en comparación con hace algunas semanas atrás, por lo que no sería mala idea tampoco el declarar suspendidos estos juegos por el bien de los propios atletas.

