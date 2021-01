Denisse Hernández se sigue preparando para conseguir más títulos para Guasave

Guasave.- Consolidarse como una ciclista de élite es uno de los principales objetivos que tiene la pedalista guasavense, Denisse Hernández Acosta, quien con apenas 19 años de edad ha logrado representar en infinidad de ocasiones a Guasave en distintas justas, tanto estatales como nacionales.

La joven acumula nueve años practicando esta disciplina al lado del entrenador, Luciano Camacho, quien es uno de los principales promotores de este deporte, y que sin duda se ha convertido en un importante pilar para esta joven.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo se da el acercamiento con este deporte?

Desde los 10 años me dio por adentrarme en este bonito deporte, el cual me ha dado grandes satisfacciones y muchas experiencias. Mis inicios fueron con el profesor Luciano Pérez, quien a la fecha me sigue formando. Con él participamos en diferentes competencias, tanto locales como estatales y nacionales.

¿Cuántos torneos son en los que ha participado?

La verdad no tengo la cuenta exacta, pues desde que inicié competí en muchos torneos locales y estatales, por lo que se podría decir que son decenas en los que he participado y en cada uno me quedé con una enseñanza.

Leer más: La Liga de Béisbol CNOP homenajea a Hilario Rosales

¿Cuál es su objetivo para este 2021?

Seguiré representando con orgullo a Guasave, pues estoy actualmente en la Sub-23 y me encuentro preparando con el profesor Luciano, pues entrenamos todos los días y espero este año correr unos estatales y posteriormente ir por los nacionales.

¿Cómo es la preparación de un ciclista?

Bueno, parece fácil, pero son horas de entrenamiento y de diferentes ejercicios que tenemos que aplicar para que las piernas nos den un buen rendimiento a la hora de recorrer varios kilómetros en cada competencia.

También a veces participamos en maratones, pues eso nos ayuda también para tener mayor resistencia, pero son horas y horas de práctica; normalmente de lunes a viernes entrenamos para en los fines de semana ya participar en diferentes torneos que se van presentando ya sea dentro o fuera de la ciudad.

¿Qué opina sobre el riesgo en este deporte?

La verdad es que lo que pasó en Los Mochis con el profesor de ciclismo fue muy fuerte y en verdad nos preocupa que este tipo de situaciones sigan pasando en perjuicio del ciclismo, pero esperemos que la gente haga conciencia, principalmente los conductores, pues hay que saber respetar el paso de los ciclistas, quienes no le están haciendo un daño ni estorban a nadie, sino todo lo contrario.

Leer más: David Plaza y José García comandarán el selectivo municipal de Ciclismo

¿Qué mensaje la daría a toda la gente que la sigue apoyando en esta etapa como ciclista?

El apoyo de mi familia se ha convertido en algo fundamental, pues son los que me inspiran para prepararme mejor, así como también agradezco a mis amigos y entrenadores, que sin ellos tampoco podría estar donde me encuentro en estos momentos, por eso trabajamos fuerte, para paso a paso lograr el sueño de algún día asistir a unos Juegos Olímpicos.