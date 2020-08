Deportivo Jorge Flores se lanza contra el IMDA

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que las autoridades Municipales suspendieran juegos por segunda ocasión en el Deportivo Jorge Flores, el coordinador deportivo Antonio Dávila explotó en contra del Director del Instituto Municipal del Deporte, Felipe Juárez Soto. En su cuenta de Facebook, Dávila Peraza realizó una publicación en la que tachó al funcionario Municipal de enemigo del deporte.

La publicación

En el texto, el coordinador de la cancha de futbol 7 ubicada en el fraccionamiento Paseo de las Aves, se queja del hecho que de negocios como casinos se encuentren abiertos en la ciudad.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“En Ahome los CASINOS abiertos y el deporte clausurado, Una más del ENEMIGO del deporte FELIPE JUAREZ, una más al FUTBOL quien no resolvió nada para la apertura de espacios. La ciudad deportiva no cuenta con todos los protocolos marcados por la secretaría de salud y nosotros tenemos todo y con constancia de protección civil y Aún así me mandó cerrar. TIRA LA PIEDRA Y ESCONDE LA MANO

POR QUE TANTO ODIO AL FUTBOL?”

No hay permiso para juegos

Cabe mencionar que desde el pasado lunes, el IMDA dio luz verde para la reanudación de los entrenamientos de la Escuelitas Infantiles y Juveniles de futbol, aunque con la aclaración de que todavía no estaban autorizados los partidos oficiales.

Pese a eso, el Deportivo Jorge Flores tomó la decisión de programar partidos, aduciendo que en otras canchas de la ciudad ya se está jugando.

Antonio señaló su molestia porque negocios como casinos, gimnasios y cines ya se encuentran funcionando y el futbol, pese a jugarse al aire libre no cuenta con la autorización.

“Lo que yo estoy argumentando es en que se están basando para abrir por ejemplo, los casinos, los gimnasios, los cines y nosotros que somos al aire libre, que nos es un deporte grande y nos es un deporte de contacto, es un deporte de conjunto, de contacto son el box, tae kwon do, ciertamente hay un nivel de contacto, pero no es a la escala de los deportes de contacto y hay varios estudios que le mostré a Felipe para decirle en qué te basas para decirme a mí que yo cierre? y nunca tuvimos ninguna respuesta y hoy si me molestó mucho que fueran a cerrarnos a nosotros, siendo que desde el miércoles espacios públicos, de torneos públicos ya están abiertos”.

El Coordinador Deportivo indicó que parece ser un tema personal, ya que espacios públicos y otros clubes privados se encuentran en funcionamiento.

Yo siento que es un tema personal, cómo es que ya estuvieron abiertos otros campos y vienen y nos cierran a nosotros, ahora está abierto el Casablanca, el Club de Leones y son privados también, yo lo hice eso porque yo lo comprobé que es un tema personal.

Dávila dejó entrever la posibilidad de buscar los caminos legales para resolver la situación.

Te puede interesar

Joel Fong toma la batuta en el Comité Municipal de Ahome de box amateur

Bartolo Colón es el mejor latino en triunfos

El capitán David Concepción