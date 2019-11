Desde Macoyahui llegó el apoyo para Alí Ávila

La casa de Alí Ávila en Macoyahui, El Fuerte, fue invadida por familiares y amigos que se reunieron para apoyar al seleccionado Nacional Sub 17.

La reunión

Minutos antes de las 3 de la tarde, su hermano Francisco comenzó a recibir a los invitados que abarrotaron la sala del domicilio para presenciar la gran final del Mundial Sub 17 entre el anfitrión Brasil y la Selección Nacional Mexicana. La ocasión no era para menos, pues tenían la esperanza de ver en la cancha al hijo pródigo de la comunidad, quien desde temprana edad ha puesto en alto el nombre de su Ejido. Aunque sus padres hicieron el viaje al país sudamericano para apoyarlo de cerca, los demás familiares y amigos asistieron al domicilio para mandar sus buenas vibras. El nervisismo era latente y sólo era cortado por la clásica “carilla” a alguno de los asistentes. Con el cero a cero del primer tiempo, los aficionados soltaron el stress y se dispusieron a disfrutar las botanes que les ofreció en alfitrión. La alegría llegó al minuto 55, cuando en la pantalla se observó el rostro de Alí, que ingresó en lugar de Efraín Álvarez. Diez minutos más tarde llegaría la segunda explosión de alegría, con el gol que le daba la ventaja al conjunto mexicano. La amonestación al delantero sinaloense al 73, fue reclamada airadamente, con ganas de que los gritos llegaran hasta el “Becerrao”. El gozo se terminó con el empate y la posterior voltereta de los brasileños y se confirmó con el silbatazo final que decretaba el fin del sueño de ver a so coterráneo como campeón del Mundo.

Se sienten orgullosos

Pese a que no se pudo redondear con el título, su familia no dejó de sentirse orgulloso por la actuación del jugador de Rayados de Monterrey.

“La mera verdad que estoy muy orgulloso de él y todos aquí los estamos, no se logro, pero se intentó, hay que seguir trabajando, salir adelante”, declaró su hermano Francisco tras la conclusión del encuentro. No hubo más que palabras de apoyo y la confianza de que sólo será un paso en una promisoria carrera para el de Macoyahui.