Desde chico he trabajado para estar en el cuadro titular: Raúl Sandoval, futbolista mochitense

Los Mochis, Sinaloa.- Tras su paso con Dorados de Sinaloa en la Liga de Ascenso, para el actual torneo Raúl Sandoval fue llamado por los Rayos del Necaxa para jugar en la Liga Mx. El defensa mochitense surgido de Xolos de Tijuana se ha ganado la confianza de su técnico y ha visto acción de manera constante.

El “Cantante” mundialista Sub 17, se encuentra en casa debido a la pausa obligada por el Covid-19, donde entrena y disfruta de la compañía de su familia.

¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Ahorita me encuentro acá en mi casa, disfrutando la familia más que nada, voy para tres semanas acá.

¿Qué opinas de esta situación?

Es una situación complicada, están falleciendo muchas personas, más que nada hay que cuidarnos, hacer caso a las autoridades, no salir y quedarnos en casa.

¿Qué recomendaciones les dio el club a ustedes?

Quedarnos en casa, salir lo menos posible y hacer ejercicio en casa.

¿Les mandan rutinas de ejercicio?

Si, hacemos en las mañanas videollamada de una hora, nos ponen los ejercicios en línea y ahí los hacemos.

¿Cómo es tu día en estos momentos?

Me levanto temprano, entreno, desayuno, me acuesto un rato, me pongo a jugar FIFA y ya en las tardes aquí me quedo afuera de mi casa con mi familia, jugamos lotería y es todo lo que hago todos los días.

¿Qué tan complicado es entrenar de esta forma?

Si es complicado, igual es cansado también porque extrañas mucho el balón, quisieras tocarlo, pero no se puede ahorita, tenemos que esperar.

¿Qué es lo que más extrañas de tu vida cotidiana, tomando en cuenta que desde niño entrenas todos los días?

Si, eso es lo que más extraño, entrenar y ver a los compañeros, eso es lo que más se extraña.

¿Qué es lo positivo que se le puede sacar a esta situación?

Lo positivo es disfrutar a la familia todo este tiempo y aprovechar más que nada, porque no tenemos muchas vacaciones.

¿Cómo te has sentido en Necaxa?

La verdad muy bien, muy contento por la oportunidad que me están brindando y agradecido con todo el club que me ha dado la confianza y a seguir metiéndole que apenas comienza esto.

¿Esperabas recibir minutos tan pronto?

Yo desde chico he trabajado para estar en el cuadro titular y es lo que me propuse cuando llegué, jugar los más minutos posibles, gracias a Dios se me está dando y espero seguir así o mejor.

¿Cómo te sientes de jugar en Primera División?

La verdad me siento bien, estar en Dorados me ayudó mucho, agarrar experiencia porque es más difícil que estar jugando en Sub 20, me ayudó a agarrar experiencia, colmillo y eso lo estoy mostrando en Primera División.

¿Qué opinas de la desaparición del Ascenso?

Si, es lo que estaba viendo y como te digo a mi me ayudó mucho y yo digo que para mí está mal porque hay muchos jugadores buenos ahí en el Ascenso y quitarles oportunidad que mal, ese es un gran salto para subir a Primera División, así lo miro yo.

¿Qué le dices a la afición?

Qué pronto si Dios quiere espero que ya estemos jugando para que nos estén viendo como siempre, que no se desesperen y que se queden en casa que ahorita es lo mejor que podemos hacer.

También te puede interesar:

Los bates de peligro: ellos son los mejores ofensivos de la Liga de Ahome

'Vamos a volver de la mejor manera': Carlos Higuera, portero de Xolos de Tijuana

"Al pie del cañón”, Manuel Bernal