Doctores, Deportivo Zapata y Dugasa son los monarcas de Info Playas

Mazatlán.- No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y es que tras regresar de una larga pandemia sin actividad, el Torneo de Basquetbol MazVeteranos de Info Playa pudo vivir durante meses grandes choques sobre la duela, y cerró hace unos días con las intensas finales.

Dominan la categoría

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Luego de superar en semifinales a Real Il Mosto y a Leones, los cuadros de Deportivo Zapata y Allure se citaron en la gran final de la categoría C, en la que ambos equipos mostraron todo su arsenal para hacerse con la Copa.

Al final fue Zapata el que se llevaría el triunfo 63-47, gracias a sus atinados lanzamientos de larga distancia, y a su concurrida defensa en la zona baja. Joel Piña volvió a ser decisivo para el equipo en la hora clave, y con sus 20 puntos guió al deportivo a una campeonato más.

Leer más: Deportes El Águila consigue triunfo en la Veteranos

Dámaso Ramos aportó 15 puntos también para la Zapata, mientras que Rodolfo González (11 puntos) y Guillermo Torres (8) dieron la cara por Allure.

Duelo de titanes

Gavilanes y Doctores se volvieron a ver las caras en la gran final de la categoría B, en un juego de poder a poder que se definió en los momentos finales en favor de los “matasanos” por 60-58.

Esta final fue sin duda la más emocionante de la jornada final, pues ambos clubes pasaron la ronda previa sin contratiempos, y en el último partido no dejaron de luchar para hacerse con el control del marcador.

Un acertado Jesús Santos respondió sobre la duela con 19 puntos para comandar la ofensiva de Doctores, seguido por Sebastián Cázares, quien se fue con 15 unidades a la bolsa. Por Gavilanes, la dupla Jesús Peraza y Aarón González anotaron 11 puntos, sin embargo, no pudieron evitar la dolorosa derrota de su equipo.

Merecido premio

En la categoría B Especial, el cuadro de Constructora Dugasa pudo cerrar una decorosa campaña con un título en sus vitrinas, pues se impuso por pizarra de 49-32 a un aguerrido El Tímbiri. Dugasa y Tímbiri habían eliminado en semifinales a los dos grandes favoritos de la división, Pacífico Extremo y Chametla, por lo que su duelo fue el estelar, que cerró las acciones.

Leer más: Asefis-SPE se encamina a semis

El mejor canastero para los ganadores fue JC Berumen, con 24 tantos, seguido por Ladys Gutiérrez, con 11, en tanto que por los derrotados, quien lució fue Ramón Urías, con 19 puntos.