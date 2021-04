El Futbol de Segunda Fuerza de Ahome reconoció a “Chava” Cázares

Ahome.- Durante su reunión semanal, la directiva y delegados de la Liga Municipal de Futbol de Segunda Fuerza entregaron un reconocimiento a Salvador “Chava” Cázares Mora.

El experimentado entrenador es el homenajeado de la temporada 2020-2021 del Futbol Municipal, pero debido a la pandemia del Covid-19, no hubo ceremonia inaugural en la que se le reconociera, por lo que el circuito de ascenso tomó la iniciativa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el sencillo evento estuvieron presentes, el presidente del Comité de Futbol de Ahome, Luis Carrillo, el presidente de la Segunda Fuerza, Ramón Gámez y el Secretario del circuito de ascenso, Sergio León.

Leer más: Vuelve a rodar el balón en la Súperveteranos de Guamúchil

En su intervención, el presidente del Comité Municipal de Futbol señaló que no son suficientes los homenajes para reconocer la labor que ha realizado Cázares Mora en el balompié ahomense a lo largo de tantos años.

“Es poco el reconocimiento que se le pueda hacer a su carrera dentro del futbol, agradezco a la Segunda Fuerza que sea la primera categoría que empieza con este trabajo de reconocer de alguna manera lo que le ha dado al futbol, se lo dije alguna vez estamos a favor de todo lo que le ha hecho por el futbol de Ahome”.

“Chava” Cázares recibió reconocimiento

Cortesía

Por su parte, el homenajeado agradeció el gesto de delegados y directivos y señaló que el futbol le ha dado mucho alrededor de su larga y destacada trayectoria.

“El futbol a mí me ha dado todo, tengo todos los reconocimientos, he ganado todo lo que se pueda ganar, agradecer a mi familia que siempre ha estado conmigo, agradecer a ustedes, miren dónde vine a encontrar este reconocimiento, si he pasado por esta Liga, aunque fue un paso corto, ya que hemos estado más en categorías juveniles e infantiles”.

Leer más: Se crea el Centro de Desarrollo Deportivo Centenario

Al finalizar la ceremonia, directivos y delegados organizaron un convivio para el homenajeado.