El 'Panadero' Rosas regresa con nuevos bríos

Luego de ausentarse nueve años de Mazatlán por un accidente que sufrió, Rafael ‘Panadero’ Rosas Ramírez regresa con nuevos bríos al puerto y este 1 de abril formará parte de la cartelera de boxeo Pasos de campeón, organizada por la promotora Zápari Boxing.

La función en la que también verán acción las promesas mazatlecas, Jesús ‘Veneno’ Aréchiga y Rubén ‘Bebé’ Vega iniciará a las 20:00 horas en la cancha Germán Évers.

El ‘Panadero’ (18-1-2), mazatleco de la colonia Genaro Estrada, subirá al ring en la antepenúltima pelea y será a seis rounds, peso Pluma, contra Daniel ‘Tachis’ García (4-4), oriundo de Cortázar, Guanajuato.

¿Por qué el apodo de ‘Panadero’?

Porque desde que llegué al gimnasio ya trabajaba de panadero, y como el entrenador no sabía bien mi nombre, me empezó a llamar panadero porque se le olvidaba mi nombre, y así me quedó el apodo.

¿Cuántos años en el boxeo?

Debuté en el deporte profesional en el 2009, pero desde el 2005 ya boxeaba y en 2013 fue la última vez que boxee en Mazatlán porque tuve un accidente, pero ya tengo un año activo. El año pasado pelee en Tepic y me fue bien porque tenía ocho consecutivos años que no boxeaba.

Le gané a la Alejandro ‘La Cobrita’ Silva y lo noqueé en el primer round.

Rafael 'Panadero' Rosas.

¿Qué te motivó para practicar el boxeo?

Desde chiquillo me gustaba el boxeo porque era peleonero, y empecé a entrenar porque mi hermano también entrenaba, pero en otro lugar. De ahí me nació la pasión por boxear. Empecé a entrenador a diario. Me gustó mucho el boxeo.

¿Cuál es tu golpe favorito?

No tengo, pero tiro mucho gancho al hígado y también me agrada tirar golpes bajos a la zona blanda, y el nocaut se ha dado en las zonas blandas.

¿Quiénes han sido tus entrenadores?

Rubén Téllez, Jesús Zápari y Héctor Zápari, los tres muy buenos entrenadores.

¿Cuántos días entrenas?

Entrenamos todos los días. En la mañana corremos y en la tarde gimnasio; el sábado solo corremos y el domingo descansamos. Prácticamente toda la semana nos estamos preparando.

Fuera del boxeo, ¿a qué te dedicas?

Ahora trabajo de pizzero.

¿Cuánto tiempo más te gustaría seguir boxeando?

Me encantaría unos 10 años más. Ojalá se pudiera, con el favor de Dios, y creo que cuidándonos podemos llegar a ese tiempo.

¿Cuál es tu mejor momento y el más triste?

El más triste fue cuando me tocó perder en el accidente que me alejó del boxeo nueve años, y el mejor momento fue en una pelea de revancha que tuve y noqueé en el primer round.

¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que van empezando en el boxeo?

Pues que le echen ganas, que le tengan pasión, amor a cualquier deporte que les guste. En el boxeo les digo a la gente que se preparen muy bien porque los golpes no son enchiladas, están duros. Por eso hay que prepararse bien física y mentalmente. La constancia y la disciplina son la base para salir adelante y ser grandes.

¿Qué le pedirías a la afición mazatleca para que te vaya apoyar este viernes 1 de abril?

Que nos apoyen a todos los compañeros y a mí, se los agradecería mucho. Dios, que me dio la oportunidad de regresar al boxeo con la afición mazatleca.

Estoy contento de estar de nuevo en las funciones de Zápari Boxing, que la verdad, hace peleas de calidad. A la gente que gusta del boxeo, les pido que asistan porque verán una gran función este 1 de abril en la cancha Germán Évers.

PERFIL

Nombre: Rafael Rosas Ramírez.

Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1990.

Lugar: Mazatlán, Sinaloa.

Profesión: Boxeador.

Récord: 18 triunfos, una derrota y dos empates.