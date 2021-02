El alvaradense Rosario “Chico” Leyva cuenta su experiencia en la Serie del Caribe

Guamúchil, Sinaloa.- Desayuna, almuerza y cena beisbol. el alvaradense Rosario Alberto “Chico” Leyva Ruiz es un apasionado por este deporte y siempre está en contacto con él desde cualquier trinchera.

¿Qué tiene de especial la actual Serie del Caribe en Mazatlán?

De las seis experiencias, ya que estuve en Culiacán 2001, Mazatlán 2005, Mexicali 2009, Hermosillo 2013 y Culiacán 2017, esta de Mazatlán 2021 ha sido diferente y atípica. No te puedes explayar, hay muchos cuidados, exigencias, es como si fueras a una fiesta, pero no pudieras bailar. Eso sí, el nivel competitivo, extraordinario, a pesar de no haber asistido muchas estrellas de Grandes Ligas.

¿Qué es lo que más se disfruta?

Primero, la adrenalina de las jugadas y el ambiente, que es mágico, jamás comparado con verlo por televisión; los gritos, la música, en fin, todo lo que rodea, y aparte esa misma adrenalina la imprimes al teclear una nota o tomar una foto. Es una experiencia redonda. Vas y haces lo que te gusta, disfrutar de este bello deporte y su espectáculo.

¿Cuál generación de peloteros mexicanos consideras ha sido la mejor que ha participado en una Serie del Caribe?

La mejor para mí ha sido aquella donde Mazatlán fue sede por primera vez, en el 2005, siendo Venados los campeones, al mando de Juan José Pacho, donde en aquella ocasión se formó un equipo de ensueño, con jugadores de la talla de Vinicio Castilla, Erubiel Durazo, Walter Silva, Adán Amezcua, Miguel Ojeda, Jorge Campillo, Pablo Ortega, Francisco Campos. En la final vencieron 5-1 a los Tigres de Aragua, Venezuela, para coronarse campeones.

¿Cuál es tu mayor sueño para las próximas Series caribeñas?

Mi sueño es asistir algún día como reportero a Venezuela, Dominicana y Puerto Rico y algún día narrar para televisión en este tipo de eventos.

¿A quién ves como fuerte aspirante a la corona en esta Serie del Caribe?

A República Dominicana, pero como sabemos que en el beisbol todo puede suceder, todos tienen la misma posibilidad.

