"El ampayeo es una profesión de mucho respeto”, Salvador Viera

Los Mochis, Sinaloa.- Muchos logros.

Trabajar en dos juegos sin hit ni carrera y el juego perfecto de Óscar Rivera con Leones de Yucatán han sido solamente algo de las muchas satisfacciones que el ampáyer profesional mochitense Salvador Viera ha logrado en su carrera como juez dentro del béisbol de paga.

Viera es el actual coordinador de ampáyeres en Liga Mexicana del Pacifico y asesor de instructores de ampayeo en la Academia Del Carmen, Nuevo León en una larga carrera como ampáyer en Liga Mexicana de Verano y Liga Mexicana del Pacifico que culminó en el 2010 para dedicarse de lleno a compartir sus vastos conocimientos en la materia con los jóvenes que se van iniciando en esta profesión y que planean una larga carrera como jueces en un terreno de juego

SUS INICIOS.

Fue sin planearlo como “Chava” Viera inició en el ampayeo pues fue hace mucho tiempo en un partido de la Liga del Valle cuando a la ausencia del hombre de azul del partido, Viera salió de entre los aficionados para entrarle al ruedo y no se quedaran sin jugar los pequeños peloteros. La experiencia le agradó y ahí le nació el gusto por la marcación de las reglas en un terreno de juego y posterior a ello vinieron muchos partidos más pero ahora en las diferentes ligas regionales de beisbol. Ya convertido en un reconocido umpire local, Viera fue invitado por Honorio Domínguez y Enrique Verdugo a Pastejé a un curso de ampayeo y lo que vio terminó de convencerlo para prepararse más buscando convertirse en un ampáyer de calidad.

logros fueron más allá de eso, pues terminando el curso y con el debido tiempo de fogueo en ligas semi profesionales, tiempo después recibió la invitación para ser parte de las cuartetas que trabajan tanto en Liga Mexicana de Verano como Liga Mexicana del Pacifico, con un gran éxito pues a su retiro recibió la invitación como instructor.

“Si volviera a nacer volvería a ser ampáyer porque es una profesión muy bonita, no valorada por muchos si tú quieres pero es un trabajo digno que a mí me ha ayudado mucho para sostener a mi familia y hacer muchos amigos, además creo que hemos crecido mucho con estas responsabilidades que ahora tengo y me han llenado de satisfacciones”, comenta Salvador Viera que también ha tenido participaciones en reconocidos eventos dentro y fuera de México.

EL AMPAYEO CRECE.

El mochitense siente una gran admiración por todos sus compañeros de la profesión, pero en especial por el zacatecano Alfonso Márquez que es el primer y único mexicano que trabaja en Grandes Ligas, la cúspide para cualquiera que se encuentre inmerso en el béisbol profesional.

“El rompió muchas barreras, rompió jetaturas y nos enseñó a muchos que hace más el que quiere que el que puede y es un gran orgullo para todos los mexicanos que él esté trabajando en el béisbol del mundo como ampáyer, algo bastante difícil incluso para los mismos estadounidenses”, comenta Salvador Viera que ya tiene cuatro años como asesor de instructores en la Academia Del Carmen y que menciona el nombre del joven chihuahuense Luis Ávalos que es un firme prospecto para convertirse en el segundo ampáyer mexicano en las Mayores, ya que dice “es un muchacho dedicado y disciplinado que se ha esforzado mucho para hacer su sueño realidad, él ya está en Estados Unidos recibiendo instrucción y ojalá y Dios le ayude para verlo trabajar en Grandes Ligas.

El mochitense comenta que el ampayeo en México tiene buen nivel y es una profesión de mucho respeto que ha progresado mucho tanto en las técnicas y preparación de todos sus elementos, como en las atenciones que reciben “Es una profesión como todas otras, pues nosotros también estamos protegidos laboralmente con Seguro Social, Infonavit y otras prestaciones gracias al contrato de trabajo que tenemos”.