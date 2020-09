El cubano Jorge Tartabull busca un lugar con Cañeros de Los Mochis 

Con todo el entusiasmo.

El jardinero cubano Jorge Tartabull aún no tiene un lugar seguro dentro del equipo de Cañeros de Los Mochis para la ya próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico, pero el isleño le ha puesto todo el entusiasmo y todas las ganas al trabajo para tener una buena pretemporada y con ello obtener el visto bueno del mánager Víctor Bojórquez y la directiva en pleno para hacer el equipo.

SU TRABAJO.

Actualmente con 27 años de edad, Tartabull tuvo temporadas muy buenas en la Liga Nacional de Cuba y fue parte de la selección nacional de su país que participó en varios eventos internacionales en Canadá, Nicaragua y otros lugares y estaba contemplado para seguir en el representativo nacional para otras competencias importantes internacionales de gran magnitud como los mismos Juegos Olímpicos, pero al zurdo le ganaron las ganas y el sueño de probarse en otras ligas de mayor magnitud para buscar hacer una carrera en Estados Unidos y fue por eso que abandonó Cuba y llegó a México donde primero jugó en la Liga Norte de México, antes de recibir el llamado del equipo Cañeros de Los Mochis como invitado fuera de roster a los entrenamientos del equipo.

“Yo sé que quedarme no será nada fácil pero le estoy poniendo todo mi empeño, esta es mi primera experiencia en esta Liga que ya me enteré es la mejor de México y será una gran satisfacción ser parte del equipo Cañeros de Los Mochis, me considero un pelotero que pone todo el corazón en cada juego, con la rapidez en mis piernas y mi buen juego con el bat como mis mejores armas”, dijo el isleño que reconoce al cañonero de los Medias Blancas de Chicago José Abreu como el actual mejor pelotero cubano.

De hablar fluido y con un gran entusiasmo en sus palabras, el “Toro” Tartabull, como lo conocen en su natal Cuba, muestra su gusto de estar en México donde cree que podría enseñar esa clase de jugador que tiene para recibir un llamado de alguna organización de Estados Unidos “La clave es recibir la oportunidad y el resto corre de nuestra cuenta, claro, no es fácil eso en una liga de la calidad como la Mexicana del Pacifico pero el esfuerzo está asegurado”, comenta el isleño que aclara no tiene ningún parentesco o por lo menos así lo cree él con el ex cañonero boricua Danny Tartabull que tuvo una carrera de 14 años en Grandes Ligas con Seattle, Kansas City, Oakland, Filadelfia, Medias Blancas de Chicago y Yankees de Nueva York.

CIFRAS

20 AÑOS tenía Jorge Tartabull cuando hizo su debut en la Liga Nacional de Cuba.

5 AÑOS jugó Tartabull en la Liga Nacional de Cuba antes de abandonar su país.