El éxito no llega por accidente, es sacrificio:

Guamúchil, Sinaloa.- Comenzó a jugar a los 8 años de edad en ligas varoniles, y fue tal su desarrollo y trayectoria, que Dinora Isabel Obeso Leal se convirtió en un símbolo del futbol femenil alvaradense. Tiene en su haber grandes logros y estuvo a nada de la Selección Nacional.

¿Cómo te iniciaste y qué recuerdos tienes desde que jugabas en las categorías infantiles?

Efectivamente, formé parte de una época muy bonita en el futbol alvaradense. Esperaba que llegara el fin de semana para deleitarme con un partido. Toda mi vida he visto futbol, pues la familia de mi papá son futbolistas.

A los 8 años de edad me hicieron la invitación de jugar en un equipo de niños de la colonia, porque en ese entonces en Guamúchil no había equipos femeniles, y no la pensé dos veces para decir que sí. Mis papás me apoyaron pero con poco de miedo, porque eran niños con quienes jugaría. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. El futbol me ha dejado experiencias, amistades, he conocido muchos lugares y me ha dejado muchos recuerdos que hoy puedo contarle a mi hijo.

Recuerdo que en el primer estatal que asistí en Guasave quedé como jugador más valioso como premio individual y como equipo quedamos subcampeones.

¿Cómo consideras ha sido el desarrollo y el nivel futbolístico de este municipio en la rama femenil?

Pienso que años atrás se apoyaba más, había jugadoras de calidad, comprometidas y disciplinadas, y sobre todo orgullosas de representar al municipio. Hoy en día creo la liga femenil ha decaído, porque son pocos los equipos y Salvador Alvarado no participa en estatales.

¿Cuál ha sido tu mayor logro tanto en las ligas locales como en eventos estatales y nacionales?

El reconocimiento de compañeras, rivales y de muchas personas. He logrado muchos campeonatos en ligas locales, estatales con selección alvaradense no he conseguido, pero representando a Ahome y a Culiacán sí. Actualmente vivo en Culiacán, y somos campeones de Liga y subcampeones a nivel nacional.

En torneos como la Copa Telmex el máximo logro es haber llegado a semifinales de un Nacional, primera vez que el estado lo consigue. En torneos de Mamá Fut soy actual campeona de goleo.

¿Alguna vez pasó por tu mente el profesionalismo?

Como toda futbolista, claro que sí, me vi en Selección Nacional, me fui a Hidalgo a presentar pruebas con el entrenador Leonardo Cuéllar, pero tuve una lesión cervical en una Olimpiada Estatal. Me llevó tiempo para la recuperación, y cuando regresé a la selección desafortunadamente ya no pude costearme los gastos y tuve que regresar a casa con mis padres.

¿Qué opinas del surgimiento de esta nueva y primera liga profesional de futbol femenil en México?

La Liga Femenil Mx es un sueño para todas las mujeres que disfrutamos de este deporte, es un mundo de oportunidades para todas las futbolistas, es el sueño al que anhelas desde que se comienza a practicarlo.

¿Cómo ha sido tu incursión en el arbitraje, qué desarrollo llevas actualmente y qué metas tienes?

El arbitraje es un hobby para mí, me hizo ver el futbol desde otro ángulo.

¿Algún otro mensaje que quieras darle a la afición y futbolistas de Guamúchil?

Me despido con una frase que me gusta mucho y dice así: El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amor por lo que estás aprendiendo a hacer.

