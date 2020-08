El fútbol en Culiacán tendrá que esperar

Culiacán.- Aún no. La práctica del futbol amateur en Culiacán no será reactivada, al menos en este mes de agosto, así nos lo hizo saber Édgar Acosta, quien funge como presidente de la Asociación de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa (Afoesac).

Acosta expresó a EL DEBATE que espera que el futbol vuelva a practicarse en Culiacán hasta finales de septiembre o principios de octubre, pero la decisión dependerá de cómo avance la pandemia generada por el coronavirus en el estado de Sinaloa.

Cabe mencionar que ya se dio luz verde para la práctica de varios deportes en Culiacán como el softbol, beisbol y ciclismo, y también se abrieron espacios para la realización de actividad física; sin embargo, al ser un deporte de mucho contacto, el futbol tendrá que esperar para evitar contagios, así como también el basquetbol y voleibol.

“Para ser sinceros, tenemos que tomar en cuenta que el futbol es un deporte de mucho contacto, no puede haber una sana distancia en este deporte. Hay que ser realistas y ver las características de cada deporte. Me han hecho comparaciones con respecto al beisbol, pero son deportes distintos; en el beis no hay contacto, si a caso cuando un jugador llega a las bases, y este es mínimo. Hace años, nosotros en la Asociación tuvimos como 40 mil jugadores registrados; estamos hablando de un mundo de gente, entonces sería irresponsable que vuelva a practicarse el futbol en este momento. La curva de contagios va a la baja, es por eso que nosotros nos estamos preparando para reactivar el futbol más adelante, cuando ya se pueda. Hemos tenido pláticas con las autoridades de Culiacán para ver el tema de protocolos de salud. Nosotros esperamos que el futbol se reactive a finales de septiembre o principios de octubre”, expresó Édgar Acosta.

También dijo que en varios municipios del estado de Sinaloa se han dado por terminadas las temporadas de futbol, pero en Culiacán no es el caso, pues están en pausa desde marzo esperando volver en septiembre.

