El mochitense Daniel López, delantero de Xolos de Tijuana, se recupera de una lesión

Los Mochis, Sinaloa.- El mochitense Daniel Guadalupe López Valdez aprovecha el parón ocasionado por el Covid-19 para sanar de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por un semestre.

El mundialista Sub 17 y Sub 20 estaba recibiendo minutos con los Xolos de Tijuana, pero en una desafortunada acción lo dejó al margen, pero ahora espera recuperarse totalmente para continuar con su ascendente carrera dentro del futbol profesional.

¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Aquí en Los Mochis, en casa con la familia.

¿Qué opinas de esta situación?

La verdad que preocupado porque al parecer no entendemos a veces que esto es en serio y noto que la gente no se cuida. Ojalá que pronto esto se pueda resolver para que todo vuelva a la normalidad, todos regresen a sus trabajos y nosotros a jugar futbol de nuevo.

¿Qué recomendaciones les dio el club?

Qué estuviéramos en casa, que cuidáramos de la familia, que hiciéramos ejercicio, que nos mantuviéramos en forma porque cada vez falta menos para regresar.

¿Cómo estás entrenando?

Todos los días, nada más descansamos los domingos, estamos entrenando por medio del grupo, nos mandan un programa de los ejercicios que tenemos que hacer.

¿Cómo es tu día en estos momentos?

En lo personal me levanto 08:30-09:00 para hacer un poco de fortalecimiento para la rodilla para ir a correr un rato y en la tarde hago los ejercicios que manda el club, que son como de resistencia, velocidad, potencia.

¿Qué tan complicado es entrenar de esta forma?

Sí es muy diferente, sientes mucho la diferencia porque no estás con tus compañeros, en el campo, pero como te digo, por la situación nos tenemos que adaptar y ojalá pase rápido.

¿Qué es lo que más extrañas de tu vida cotidiana?

Yo creo que el diario de ir a entrenar, disfrutar con los compañeros el entrenamiento, yo creo que eso es lo qua más se extraña y obviamente los fines de semana jugar los partidos.

¿Lo positivo para ustedes es estar con la familia?

Sí, de lo negativo hay que sacar lo positivo, yo tenía mucho tiempo que no venía tanto tiempo a Los Mochis como estos casi dos meses que he estado acá y he tratado de disfrutar lo más posible a la familia, porque no todo el tiempo va a ser así.

¿Cómo vas de tu rodilla?

Hace casi un año que me operaron de los ligamentos cruzados, en enero empecé a jugar otra vez, duré 6 meses fuera, al principio se me inflamaba, estaba jugando poco en la Sub 20 porque jugaba 15-20 minutos y se me inflamaba, igual este parón me vino bien porque ya no se me ha inflamado y me siento muy bien de la rodilla.

¿Cuáles son tus objetivos?

Volver a ganarme mi lugar en el primer equipo y recuperarme bien de la rodilla más que nada.

¿Qué opción consideras mejor para regresar?

Yo pienso que se siga jugando dónde se quedó el torneo, pero sin gente en las tribunas, hasta que se calmen mucho más las cosas y ya el otro torneo empezarlo de manera normal.

¿Qué opinas de la desaparición del Ascenso?

A mí en lo personal no me gusta porque están dejando sin trabajo a muchos compañeros y también se pierde cierta competitividad que hay por ascender o cierto sueño que tienen muchos jugadores de poder estar en Primera División, pero al parecer ya está tomada la decisión, ojalá y la llegaran a cambiar, pero igual sería adaptarse.

¿Qué le dices a la afición?

Que no se desesperen, que son tiempos difíciles, pero van a pasar, no todo el tiempo va a ser así.

