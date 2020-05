El mochitense Jesús Alonso Escoboza quiere ganarse un lugar

Los Mochis, Sinaloa.- El mochitense Jesús Alonso Escoboza Lugo llegó este torneo a las Águilas del América para afrontar el mayor reto de su carrera. Con dos títulos de Liga en su trayectoria y buenas actuaciones en sus anteriores equipos, el surgido de la Escuela de Futbol de EL DEBATE, busca ganarse un lugar en uno de los grandes de México.

Una lesión lo alejó de la posibilidad de ser titular, pero ahora se recupera y espera regresar en óptimas condiciones para ganarse un lugar.

¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Ahorita me encuentro en la Ciudad de México, aquí donde estoy radicando, estoy siguiendo las órdenes como se nos dio y como debe de ser, como lo debe seguir todo el mundo para salir de esto lo más rápido posible.

¿Con quién la estás pasando?

Estoy con mi familia, con mi señora y mi hijo, con ellos me encuentro pasando estos días.

¿Qué opinas de esta situación?

La verdad es un momento muy difícil, una situación muy seria que te da para reflexionar, la verdad que hay momentos de la vida que hay que valorar mucho, estamos pasando una situación difícil que solamente puede pasar más rápido si todos estamos conscientes y siguiendo las órdenes como debe de ser.

¿Qué recomendaciones les dio el club?

Simplemente nos dijeron que íbamos a seguir trabajando desde casa, que era muy importante obviamente el cuidado personal, que saliéramos lo menos posible, si es posible nada, pero tenemos que salir a comprar víveres, tenemos que comer, pero yo creo que nada más estamos saliendo a eso, entrenamos por videollamada, está todo el grupo entrenando, estamos entrenando dobles sesiones y todo el equipo ha estado dándole duro estos días.

¿Cómo es tu día en estos momentos?

Estamos totalmente en casa, yo entreno en la mañana y en la tarde, me levantó a desayunar, entreno, luego estoy un rato conviviendo con la familia, jugando con mi hijo, si puedo me duermo un rato porque posteriormente en la tarde regreso a entrenar, también veo series con mi familia, me pongo a jugar “play” un rato, básicamente eso es lo que he estado haciendo.

¿Qué tan complicado es entrenar de esta forma?

La verdad a mi si se me ha hecho algo dura, obviamente es algo nuevo para nosotros, estamos muy acostumbrados a estar al aire libre, en el sol, corriendo en pasto, obviamente son sensaciones muy diferentes, aquí básicamente cada quien adaptó en su casa, en su departamento un lugar para hacer ejercicio y la verdad se me está haciendo duro, pero a la vez trato de verle el lado bueno para cuando regrese no me cueste tanto, seguirme manteniendo en forma y tener un buen ritmo.

¿Qué es lo que más extrañas de tu vida cotidiana?

Obviamente extraño mucho estar con mis compañeros entrenando el día a día, estamos muy acostumbrados a estar compitiendo entre nosotros, estar mejorando, pegándole al balón, tirar a gol, esa sensación de estar metiendo goles, todo eso obviamente se extraña y ni se diga el fin a fin, los fines que son los partidos, con los estadios llenos, la gente gritándote, todo eso se extraña mucho y espero que pronto regrese todo a la normalidad.

¿Lo positivo para ustedes es disfrutar a la familia?

Si, ahorita estamos disfrutando eso, regularmente viajamos mucho, entre pretemporadas y todo hay veces que estamos alejados de la familia, esto nos sirve para valorar, para disfrutar cada momento que se nos dé y a seguir con fe.

¿Cómo te has sentido en América?

Muy bien, estar en un club como América que la exigencia siempre está al cien, que siempre están los reflectores la verdad es algo muy bueno, muy grato para mi, quiero seguir mejorando, quiero que me vaya muy bien aquí, para ello hay que trabajar muy duro, aprovechar las oportunidades, ahorita he tenido una lesión en mi tobillo que me ha tenido medio rezagado y a pesar de todo estos días la verdad me están sirviendo mucho a mí en lo personal y bueno también en el equipo teníamos muchas lesiones que en estos días vamos a recuperar a todo el plantel yo creo ahora sí, va a estar muy buena la competencia, yo ya regreso al cien para seguir preparándome y ganarme un lugar.

¿Qué le dices a la afición?

Que sigan las reglas como debe de ser que esto ya va a pasar, obviamente nosotros también queremos seguirles regalando alegrías, pero para ello hay que cuidarnos en este momento difícil para volver lo más rápido a la cancha y estar sonriendo todos como debe de ser.

