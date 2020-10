El mochitense Ulises Castillo apunta a la selección de ciclismo de pista

Los Mochis, Sinaloa.- Recién llegado tras su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta, el mochitense Ulises Castillo habló sobre su experiencia en la competencia que se llevó a cabo en Imola, Italia.

El flamante campeón Nacional de Ruta apunta ahora a las competencias de Pista en dónde buscará un lugar en la Selección Nacional. Tras su arribo la ciudad de Los Mochis, el mundialista contó a EL DEBATE su inigualable experiencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo te sientes después de correr en el Mundial?

Contento de estar de vuelta en casa después de un largo viaje, con la satisfacción de que pudimos hacer un buen papel, pero también con las ganas de haber hecho algo mejor.

¿Qué les faltó?

La ida fue como que un poco apresurada, fue casi de última hora, muchos requisitos por parte de los gobiernos por el problema de la pandemia, tienes que hacerte 2 exámenes antes de irte de PCR 6 y 3 días antes y luego al llegar otro, tener los permisos correctos para viajar, todo ese tipo de cosas lo hizo un poco más complicado, pero al final de cuentas pudimos llegar, un poco apresurados llegamos dos días antes de la carrera, no alcanzamos a aclimatarnos al horario, pero lo que cuenta es que llegamos y que pudimos participar en la carrera.

¿Fue una buena experiencia?

Es mi primer Mundial como Elite, había participado 3 veces como Juvenil y Sub 23, fue la primera vez que se me dio la oportunidad de correr en Elite y si la verdad que fue una experiencia muy bonita y la verdad muy contento.

El mundialista Ulises Castillo fue recibido por familiares y amigos. Foto: EL DEBATE

¿Cómo fue el campeonato Nacional?

Eso fue lo que nos abrió la puerta para ir al Mundial, no se nos había dado por muchas cosas, una de ellas es que como uno corre fuera no tiene el equipo completo aquí y aquí en México estaban todos los equipos completos y uno corriendo individual siempre lo hace un poco más difícil, pero este año con la pandemia nos pudimos preparar un poco mejor, nos enfocamos más en entrenar, en prepararnos mejor, como no había opción de otras cosas, en lo personal nos ayudó mucho para enfocarnos cien por ciento en los entrenamientos.

¿Qué sentiste al ganar finalmente el Nacional?

Ya tenía 6 años buscándolo, los últimos dos años había quedado segundo, el año anterior había quedado cuarto, antes quinto, entonces ya sentía cómo que si no era este año ya me iba a quedar con la espinita siempre y al final tuvimos un buen día, todo se alineó y fue muy emotivo porque muchos de los amigos cercanos pudieron asistir y llegar a la meta y ver a toda la gente ahí que te estaba apoyando, que habían ido a echarte porras y que se había podido lograr el objetivo si fue muy emotivo la verdad.

¿Qué es lo que sigue para ti?

Solamente vine a visitar a la familia un poco, en realidad esto no se acaba, vamos a seguir preparándonos para tratar de buscar esa plaza olímpica el próximo año y tenemos el campeonato nacional de pista ahora en noviembre y como que ahora que está bajando un poco la pandemia tal vez hayan más competencias, así que no vamos a bajar la guardia, vamos a estar unos días aquí para visitar a la familia, los amigos, disfrutar del momento y regresar para seguir preparándonos.

¿Dónde te prepararás?

Yo soy originario de aquí de Los Mochis, pero represento al estado de Guanajuato, ahí se nos da el apoyo para asistir a carreras y nos quedamos con unos amigos ahí en León, que se presta mucho por la altura, la altimetría que hay muchas subidas, entonces ahí es donde vamos a hacer la base de preparación.

¿Cuáles serían tus objetivos?

Sería coronarnos campeones nacionales en las pruebas de Madison en la pista, para estar en la Selección para poder representar a México en los Panamericanos y ahí la meta es también empezar a correr Copas del Mundo como Selección México en la parte de la pista también, lo primero es ganar el campeonato Nacional Madison que es en pareja, con el compañero Ignacio Prado de Guanajuato también y sí se logra ver que es lo que sigue como Selección.