"El objetivo principal es la convivencia"

Los Mochis.- El capitan dele quipo Octopus José Arambula se dice listo para la edición 28 del Torneo de Pesca más picudo de México despuésde que el año pasado se metieron en los primeros lugares.

¿Cuantos años tienes participando en el torneo de pesca de EL DEBATE?

Este es mi segundo año, El año pasado participe con el equipo Todos x Ahome en el cual nos llevamos un muy buen sabor de boca de el torneo y el segundo lugar en la categoría de pez vela, Este año soy parte del equipo Octopus y como siempre el principal objetivo es la convivencia, venimos a pasarla bien, pero igual todo apunta que esta año vamos a salir en la foto del primer lugar.

¿Cuantos integran el equipo Octopus?

Esta integrado por 5 personas, Fernando Higuera, Samuel Ibarra, Miguel Arturo Ruelas, Juan Antonio Zepeda y su servidor José Arambula.

¿Que fue lo que los impulso a inscribirse de nuevo a este torneo?

La bonita experiencia y convivencia que se vive en el torneo ya que vienen personas de diferentes partes del país de las cuales algunos son amigos y es un evento que solamente se vive una vez al año en Topolobampo y mientras se pueda seguiremos siendo parte de este evento.

¿Como llega el equipo a esta edición despues de ubicarse en los primeros lugares la pasada edicion, Ya salieron a pescar a tantear el terreno?

Me tocó ir a pescar hace como 2 semanas aproximadamente y solamente se vio un vela pequeño y nos encontramos con una mancha de atunes.

¿Consideras este torneo el mejor de todo Sinaloa?

Desconozco si sea o no el mejor de todo sinaloa ya que no he sido parte de todos los torneos del Estado, pero si creo que debe ser uno de los mejores.

¿Que te parece la bolsa de premios del torneo?

Me parece buena, pero creemos nosotros como equipo que lo más importante del torneo aparte de llevarte una buena experiencia es la Foto del equipo arriba del podium.

¿Que te parece el cambio de sede se vuelve al malecon de Topolobampo?

Me parece muy bien, siempre es bueno innovar, y en caso de que salga mejor de esa manera lo puedan repetir el próximo año.

¿Que mensaje le mandas a los pescadores locales que aún no se inscriben al torneo?

Que se animen, estoy seguro de que una vez que se metan van a impulsar a más gente a que sea parte de esto y se logre un mejor evento cada año.