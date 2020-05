El portero mochitense Luis Cárdenas quiere ganar la Copa

Los Mochis, Sinaloa.- El campeón Monterrey fija prácticamente todas sus esperanzas en el torneo de Copa, donde disputará la final. El portero mochitense Luis Cárdenas ha sido titular en dicha competencia y sabe que otra buena actuación y el campeonato, lo acercarían a su objetivo de ganarse el puesto en el marco de los Rayados.

¿Dónde estás pasando la cuarentena?

La estoy pasando aquí en mi departamento, con mi esposa y con mi beba acá en Monterrey.

¿Qué opinas de esta situación?

Creo que lo más importante es que todos volvamos a la normalidad, que tratemos de hacer caso a las indicaciones de las autoridades, creo que estamos pasando por algo muy fuerte que nos tiene que unir más que nada como sociedad, tenemos que ser muy empáticos también con las personas y si nosotros más como figuras públicas tratamos de publicar ese tipo de detalles de quédate en casa, va a poder ayudar un poco más a todas las personas en general y más que nada para salir más pronto de esta situación en la que estamos todos de cierta manera siendo afectados, creo que lo más importante es que todos nos recuperemos lo más pronto posible, que salgan los menores casos posibles también.

También te puede interesar: La Liga de Ahome compra tierra para los campos

¿Qué recomendaciones les dio el club?

Desde hace casi dos meses ya nos mandaron un equipo de trabajo a casa, lo que ocuparas, bicicleta estática, mancuernillas, medicinales, pesas, ligas, colchonetas, la verdad es que nos ocuparon con todo lo que fuera necesario, siempre y cuando tuvieras el espacio para meter todo, lo que pidieras te lo mandaban, lo más importante en ese sentido también era estar físicamente de lo mejor posible, porque como no sabes cuándo vas a regresar tienes que estar bien, no va haber tiempo de reacondicionamiento físico, va a ser literalmente regresar para agarrar balón y entrar lo más pronto posible a la cancha, que eso es lo que parece que va a pasar, la verdad es que no tenemos fechas todavía de nada, pero en lo físico es lo que más estamos trabajando.

¿Cómo es tu día en estos momentos?

Me ha pegado un poquito más en el sentido del gusto de estar un poco más con mi hija, ya te levantas y ahí está, ya no tienes que irte a entrenar como antes, ya tengo un poco más de tiempo para convivir con mi familia y eso es lo más importante de todo.

¿Qué tan complicado es entrenar de esta forma?

Te pega en el sentido de que estás un poco más harto, asfixiado, ahogado porque no terminas saliendo de tu espacio, de tu casa, de tu departamento, de donde estés viviendo, a nosotros desde el principio nos dijeron que si queríamos salir al aire libre, mientras que no hubiera gente, se podía hacer, ahorita ya está un poco más restringido este tema, pero mientras se pueda un poco por donde no haya nadie tratas de hacerlo para despejarte un poco, porque la verdad estar encerrado dentro de cuatro paredes es complicado y por salud mental también para despejarte un poco si es recomendable.

También te puede interesar: El mochitense Jesús Alonso Escoboza quiere ganarse un lugar

¿Qué es lo que más extrañas de tu vida cotidiana?

Somos privilegiados siempre lo he dicho, estamos en una profesión en la que literalmente te pagan por hacer lo que te apasiona, así que te das un poco cuenta cuando estás en casa, de que sales todas las mañanas a hacer lo que te gusta y no lo terminas viendo como un trabajo, sino como una pasión que es muy bien remunerada.

¿Le apuestan al torneo de Copa?

Es un poco atípico, porque después de cómo cerramos el año, uno también esperaba que el equipo se comportara de manera distinta, sin echar culpas individuales creo que todos somos culpables del paso que tuvimos en Liga en este torneo, creo que en Copa también teníamos que sacar la casta, llegamos a la final, ahora estamos esperando con ansías que llegue el momento de la final, es un título más y muy importante para nosotros porque tendríamos los tres títulos vigentes, así que estamos apostándole todo a eso, a regresar de la mejor manera posible también, que los 7 partidos que nos quedan hay que levantar a como dé lugar, todavía hay esperanza de Liguilla, tendríamos que ganar todos los partidos, la esperanza muere al último, pero si la verdad es que estamos enfocados en la Copa al menos en mi perspectiva, hay que tratar de ganarse un lugar lo más pronto posible y creo que ganando la Copa sería un levantar la mano totalmente.

¿Qué opinas de la posibilidad de que en la final haya dos porteros mochitenses?

Me da mucho por él (Carlos Higuera), no lo conozco mucho, pero lo que he platicado con él siempre muy buen tipo y agradezco los momentos que platicamos y me da gusto que se está abriendo paso en el equipo de Xolos, también conozco muy bien a Lajud, están en una competencia muy sana en la que no sabes quién va a terminar jugando, ya no la Copa, sino la Liga, el último partido lo terminó jugando Carlos, así que al que le toque estar yo los estimo mucho, pero ya en el partido será otra cosa.

¿Qué le dices a la afición?

Que lo primero es la salud, que traten de quedarse lo más posible en casa, sabemos que hay veces en las que uno tiene que salir a buscar trabajo, comida y es entendible, sólo que tratemos de hacerlo lo menos posible o con muchas prevenciones de lo que nos ha dicho el gobierno y las instituciones de salud.

También te puede interesar:

Murciélagos niega mudanza a Mazatlán

Una incógnita las carreras del “Pony” Quiroz y Ramón Urías

Cancelan torneos nacionales de Beisbol Infantil y Juvenil en Ahome