“El tema no es llegar, sino mantenerse”, Benito Flores

Guamúchil, Sinaloa.- Gracias a que ha seguido su pasión, es disciplinado y además piensa en grande, el ingeniero en biomecánica, Benito Flores Fernández, parte fundamental del equipo alemán gebioMized, es un ejemplo a seguir para las futuras generaciones.

El orgullo de Guamúchil, habitante de la colonia Morelos, luego de haber cursado la primaria en la escuela Ford y el siguiente nivel en la secundaria General Salvador Alvarado, a la edad de 14 años parte a Culiacán para continuar sus estudios de preparatoria en el Tecnológico.

Su pasión y práctica en el deporte de alto rendimiento siempre ha estado presente, ya que Benito formó parte de diferentes selecciones de futbol, y varias veces, siendo defensa central, representó a Sinaloa en torneos nacionales, incluso compartió cancha con Gerardo Espinoza, Sergio Aarón Jiménez Lam, “El Chepe”, entre otros de sus amigos, y gracias al buen nivel que tenía recibió una beca del 90 por ciento para estudiar en la universidad la carrera de Ingeniería Mecánica en el Tecnológico de Monterrey.

Debido a la excelencia deportiva que mantenía, Benito Flores Fernández recibe la oportunidad de hacer una maestría en ingeniería mecánica, cursa un año en Monterrey y otro en Alemania, en la Universidad Ciencias Aplicadas, en la ciudad de Colonia. Ahí empezó a tener contacto con varios alemanes, y gracias al gran conocimiento que tenía, el orgullo de Guamúchil es invitado a formar parte de una compañía, la cual hizo relación con gebioMized, y ésta a su vez es la que hace el convenio con INEOS, que es el equipo ciclista que ha ganado siete de los últimos ocho Tour de Francia con cuatro diferentes muchachos.

“Nosotros lo que hacemos es apoyarlos en la parte de la biomecánica, ya que el equipo INEOS contrata a la empresa gebioMized, yo estoy en colaboración con ellos, y en el equipo todos somos biomecánicos.

Ellos tienen 22 ciclistas y nosotros a todos les hacemos la biomecánica, que es hacer que haya comodidad, balance, rendimiento y aerodinámica, pues la tarea principal de la biomecánica es hacer que la persona esté cómoda, ejecutando los movimientos para que la energía del muchacho llegue con mucho menor pérdida a la bicicleta y que al final con esa energía avance más rápido, pues la idea es que el ciclista vaya a gran velocidad y se esfuerce lo menos posible, ya que aquí la clave es que vaya cómodo.

En el Tour de Francia los ciclistas recorren en 21 días más de 3 mil kilómetros, que vienen siendo cuatro o cinco horas diarias arriba de la bicicleta, por eso el muchacho debe de ir cómodo, para que sea capaz de pedalear y de que pueda dar el rendimiento esperado.

Todos los ciclistas se preparan muy fuerte para cuando se les llegue la oportunidad, y lo que pasó con el colombiano Egan Bernal, el primer latino en ganar el Tour de Francia, fue eso, el muchacho estuvo listo, fue seleccionado debido a que el que estaba como cabeza de equipo sufrió una caída, y pues gracias a su constancia, disciplina, dedicación y esfuerzo logró el triunfo.

Muy bien por Egan, ya que el chavo respondió a todas las exigencias de los ingenieros, cosa que en muchos ciclistas no sucede, y en mi opinión, este muchacho va a marcar historia, ya que tiene 22 años de edad, es muy disciplinado y concentrado en lo que quiere lograr en la vida.

El que yo esté en el equipo de gebioMized no ha sido nada fácil, tengo 10 años de carrera profesional, y sigo preparándome día con día para comprender e interpretar mejor las cosas de la biomecánica, pues ésta es la única manera de hacer el trabajo correctamente. Estoy muy agradecido con la empresa alemana porque me ha dado la oportunidad de crecer, pero yo también he respondido con buenas decisiones”, comenta el orgullo de Guamúchil, Benito Flores Fernández.