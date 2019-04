"El título será nuestro"

Muestra calidad.

Fue en la campaña del 2017 cuando el serpentinero Hubbie Pellegaud tuvo su última participación en el beisbol profesional con los Saraperos de Saltillo en Liga Mexicana de Verano.

A pesar de su corta edad, el mochitense tuvo que alejarse de la bonita profesión en la que estuvo ocho años en el beisbol veraniego y una en Liga Mexicana del Pacifico con Cañeros de Los Mochis en aquella edición del 2012-2013 cuando Pellegaud formó parte de la rotación abridora de la escuadra verde donde también estaban Pedro Luis Lazo, Luis Niebla, Marco Quevedo, Edwin Salas y el zurdo sanmigueleño Tomás Javier Solis.

Su carrera.

El beisbol de paga ha sido una experiencia demasiado agradable y ahora el lanzador mochitense le ha dado la vuelta a la página y se ha enfocado de lleno a servir en lo más que se pueda a la escuadra de Abarrotera Ávila del ejido México en su regreso a la Liga Clemente Grijalva Cota.

“Primeramente quiero agradecer el llamado que me hizo este equipo para jugar en este beisbol tan fuerte, nosotros estamos haciendo lo que se puede, nos hemos preparado para eso, estamos conscientes que a nosotros se nos exige un poco más por serlos refuerzos pero afortunadamente las cosas están saliendo”, comentó el picher inicialista de 27 años que inició su carrera en la Liga Mexicana de Verano en 2011 con Piratas de Campecha y posteriormente también participó con Algodoneros de Unión Laguna, Olmecas de Tabasco y Saraperos de Saltillo terminando con números globales de 14-16 en ganados y perdidos, una efectividad de 5.35 con 161 ponches en las 279 entradas lanzadas en los 199 partidos donde vio acción.

¿Es el nivel que esperabas en Clemente Grijalva?

Si, la verdad si. Yo sabía que aquí no hay enemigos pequeños, es una liga bastante fuerte porque todos los equipos tienen muy buen bateo y picheo, y ahora solamente nos queda aprovechar en todo lo que se pueda el error del enemigo porque todos los equipos están muy parejos.

¿Cuál sería el punto fuerte y el punto débil del equipo de Abarrotera Ávila-Ejido México?

Pienso que estamos en buen nivel porque el bateo es tan bueno como el picheo, nosotros tuvimos una racha mala en la primera vuelta pero pudímos corregir el rumbo y cerrar bien y creo que el equipo está listo para llegar bastante lejos. Manuel Castro es un mánager que nos respeta mucho, no se mete con los jugadoresy su forma agresiva de jugar ya todo mundo la conocemos, es un beisbol que le gusta mucho a la gente y creo que es un complemente perfecto para ser un gran equipo.

¿Qué nos puedes decir de lo que hiciste en el beisbol profesional?

Que ha sido algo muy bonito, muy agradable. Mucha gente cree que yo me retiré por una lesión pero no es así, yo me retiré porque no llegué a un acuerdo con los Generales de Durango y preferí venirme a jugar aquí en casa y también ára atencer un negocio familiar de agroquímicos orgánicos.

¿Si regresarías entonces en caso de que hubiera un llamado de algún otro equipo?

La verdad si,... por qué no verdad?, pero primero debi de cumplir con este equipo, primero es el 1 y después el 2. Claro que si me gustaría jugar allá otra vez.

¿Qué tipo de pelotero te consideras?

Un jugador tranquilo que le gusta ganar y que siempre trabaja al cien por ciento en la preparación todos los días para llegar en perfecta forma física a mi trabajo cada domingo en este equipo donde me siento muy a gusto. Me gusta pelear fuerte y bateador por bateador por la victoria.

¿Qué posibilidades le das a tu equipo?

Nosotros vamos a lo grande. Nosotros vamos a ir a la serie final y la vamos a ganar, vamos a ser campeones porque así lo queremos y así vamos a seguir jugando fuerte para lograrlo.