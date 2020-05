El tricampeonato de San Miguel

Ganador de tradición.

Los Pascoleros de San Miguel han sido un equipo todo protagonismo en la historia de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza por los campeonatos por equipo que tiene en este reconocido circuito y por los jugadores de gran calidad que han pasado por sus filas.

Peloteros como un Heleno Cuén, José Antonio Limón, Carlos “Chaflán” López, Marcos Zagala, Ramón Enrique Esquer, Héctor Rivera, Raúl Sánchez, Marco Antonio “Guacho” Solorza, Eliseo Verdugo, Mario “Chino” Manzanarez, Manuel Castro, Gonzalo Castro, Olegario López, Julio César “Chiviri” Pérez y muchos más han hecho de la escuadra “judía” un equipo de mucha categoría que año con año lucha con todo en busca del campeonato.

LA HAZAÑA.

Han sido muchos los logros de este equipo, pero uno ha quedado para siempre en la memoria de los aficionados y es el tricampeonato logrado en las campañas de 1986, 1987 y 1988 donde alzaron el trofeo de campeones en cada una de estas ediciones derrotando a equipos también de mucha calidad que pelearon con todo en cada una de esas finales.

El primero de esos tres títulos en fila fue sobre la escuadra del Ejido México, escuadra que llegó al duelo titular al ganar el grupo 1 donde compitieron contra Ejido Mochis, Juan José Ríos, Flor Azul, Higuera de Zaragoza, El Fuerte y Compuertas.

San Miguel era dirigido por Jesús “Ron” Pollorena y ganó la división 2 a escuadras como La Despensa, Ejido Francisco Villa, Constancia, Cortines, Ahome, El Carrizo y Mochicahui.

San Miguel logró su primer campeonato superando 4-2 a la escuadra del campo Álamo apoyados en el picheo de Mónico Larreta, y Ramón Valenzuela.

Ese año, Rafael Orduño (.440 y 11), logró el campeonato de bateo y de jonrones con El Carrizo y Andrés Ortiz Cuadras fue el mejor productor con 37 con el Ejido Mochis. Ignacio Ruelas fue el mejor en robos con 19 con La Despensa

El zurdo Jorge Félix (11-1, y 88), fue el picher campeón en juegos ganados y ponches.

SEGUNDO BANDERÍN.

El según do campeonato de la escuadra de San Miguel se dio una campaña después derrotando en la serie final al conjunto de Garbanceros de Guamúchil ya con el apoyo de dos brillantes ex profesionales como fueron los casos de Carlos “Chaflán” López y Eleno Cuén, este último ganando 17 juegos para los “judíos” entre rol regular, play-offs semifinales y serie final, implementando además la marca de 126 ponches superando la de 103 que tenía Heriberto Ruelas. Su compañero José Antonio Limón también mostró su clase al lanzar juego “sin hit, no carrera” a los Granjeros de Constancia.

Fue el año también del récord de 42 robos de base que implementó Ignacio “Zurdo” Ruelas con el ejido Mochis.

Los Pascoleros de San Miguel se coronaron ganando 4-1 el duelo campeonil con el refuerzo Heriberto Ruelas ganando el juego del campeonato ponchando a once rivales.

Además, Ramón Enrique Esquer (.450), se adjudicó el cetro de bateo redondeando una tremenda campaña con la escuadra pascolera.

EL TERCER CETRO.

El tricampeonato se completó en 1988 de nueva cuenta con la dupla estelar de lanzadores integrada por Eleno Cuén y José Antonio Limón y con el estadio de San Miguel estrenando el nombre de Daniel Ibarra Heredia, su histórico patrocinador que ha sido el autor de estos gloriosos años de esta exitosa escuadra , auxiliado muy eficazmente por Enrique “Nini” López, el delegado del equipo por muchos años.

Los Pascoleros llegaron a la final al eliminar en semifinales a Mochicahui para encarar a los Petroleros de Pemex en el duelo por el campeonato, los mismos que se ganaron el boleto tras vencer en semifinales a El Fuerte.

Mario López Valdez (.435 y 28 con el equipo de Campo 35), estrenó su campeonato de bateo y carreras producidas como refuerzo de San Miguel y fue una pieza clave para que el equipo Pascolero logrará su tercer campeonato.