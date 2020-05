El volibolista Jesús Ibarra quiere ir al nacional de Colima

Guasave.- El municipio de Guasave sin duda se reconoce como uno de los grandes semilleros de volibolistas de alto rendimiento, por lo que Jesús Ibarra Urquí-dez, mejor conocido como “El Bombas “, se ha ganado a pulso la etiqueta al ser múltiple medallista en diferentes torneos estatales y nacionales.

El joven de apenas 18 años de edad puede presumir que ha ganado diversas competencias de alto nivel, una de ellas, la más reciente, cuando se colgó la presea dorada en el torneo de Guayabitos 2020, disputado hace un par de meses.

Motivación

El popular ‘Bombas’ afirma estar preparándose arduamente para competir en los Juegos Nacionales Conade 2020, los cuales probablemente arranquen entre agosto y octubre en Colima.

“Son muchas competencias las que he llevado a cabo, en las que en la mayoría sí he tendio buenos resultados, gracias a Dios, pero espero que no se posponga la competencia de agosto para traerle a Guasave la medalla de oro”, confió el guasavense.

El volibolista agradece infinitamente a sus padres por recibir siempre su apoyo en cada competencia y entrenamiento, así como también la enseñanza de su entrenador, Freddy Espinoza, quien ha sido un pilar fuerte para trascender en su carrera como deportista.

Desde hace cinco años estoy jugando volibol y la verdad desde el primer día descubrí que era lo que me apasionaba, aseguró Ibarra Urquídez.

Destacó tener el objetivo de poder consolidarse en un futuro como uno de los atletas más destacados del municipio y el estado, por lo que buscará el próximo año obtener su primera competencia de talla internacional.

