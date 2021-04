Emotivo adiós a Roberto Verdugo

Los Mochis.- El medio beisbolero ahomense se dio cita la mañana del miércoles para hacer una emotiva despedida al gran Roberto Verdugo, fallecido el pasado lunes. Jugadores, ex jugadores, directivos, instructores y demás se dieron cita al estadio 2 de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte para dar el último adiós al ahora ex pelotero, ex mánager y ex instructor que se ganó el respeto y admiración de todos por esa gran clase de persona que era.

El homenaje reunió a grandes personajes del deporte de casa como son los casos de José “Peluche” Peña, Antonio Pollorena, Ignacio “Zurdo” Ruelas, Roberto Carlo Méndez , Martiniano “Canteado” Castro, Elígio Ruvalcaba y Cruz Espinoza, estos últimos que fueron sus compañeros en la Escuela de Beisbol de esta misma Ciudad Deportiva, donde Roberto fue parte importante en la formación de varios jugadores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De igual manera los promotores deportivos Domingo “Mingo” Vázquez y Felipe Juárez que también conocieron el gran don de gentes de Roberto Verdugo.

También estuvieron los hermanos de Roberto, como Adán, Sergio, Enrique y Sóstenes Verdugo que agradeció este bonito gesto para su hermano “se que lo hacen con sinceridad y por el gran cariño y admiración que le tenían a Roberto, a nombre de la familia les agradezco este homenaje”, comentó Sostenes Verdugo en el acto desarrollado en el misma lugar de trabajo como instructor en estos últimos años de Roberto Verdugo.

Leer más: Liga MX: Henry Martín reveló que los festejos ante Chivas fueron para que les "ardiera" a los chivahermanos

El titular del Instituto Municipal del Deporte, Fernando Montiel, se dijo consternado por la triste noticia del deceso “porque yo conocí muy bien a Roberto, hicimos una gran amistad que se quedará para siempre en mi corazón”, dijo el “Kochulito” Montiel, quien en breve iniciará las gestiones para poner el nombre de Roberto Verdugo al estadio 2 de esta Ciudad Deportiva.