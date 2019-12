Emotivo homenaje para Raúl Solano

Guamúchil, Sinaloa.- Integrantes del Club Veteranos de Futbol de Guamúchil y jugadores de dos importantes equipos de Culiacán se unen para realizarle un emotivo y muy merecido homenaje a Raúl Solano López, mejor conocido en el argot futbolero como “El Salvaje”, quien por cierto tiene toda una vida practicando el deporte de las patadas y siempre se ha caracterizado por ser un aguerrido defensa, pero también de vez en cuando se suma al ataque.

Dicho evento fue ayer al mediodía en las instalaciones de la cancha Anexa 1, donde además del protocolo y la entrega de dos bonitos reconocimientos hubo un interesante partido amistoso entre el Club de Futbol de Guamúchil y el combinado capitalino Ultra-Plus, donde por cierto Raúl “El Salvaje” Solano se enfundó en ambas casacas, medio tiempo con cada escuadra.

Cabe resaltar que el popular “Salvaje” empezó a jugar futbol desde que tenía 12 años de edad y hasta la fecha (hoy tiene 70) sigue vigente siendo pieza clave en el funcionamiento defensivo de todo equipo en que milita.

Antonio Mejía deja tendido en el terreno al rival. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Raúl Solano López comenta que tiene 20 años consecutivos jugando en Culiacán, con la UAS, y gracias a Dios ha cosechado muchos campeonatos, incluso ha participado en varias justas nacionales, logrando los máximos honores en el 2010, en Tapachula, Chiapas.

“Gracias a que he tenido constancia con ellos me hacen este reconocimiento y la verdad me siento muy emocionado porque lo bonito de esto es que es en vida.

Para hacer más especial este día, hicimos enlace con los equipos de Culiacán Ultra y Plus, que todos los jugadores son mis amigos, y pues amarramos el juego amistoso, de convivencia familiar.

Me dieron dos reconocimientos, uno por mis 70 años y socio fundador honorable del club, y otro por la larga trayectoria que tengo en el futbol. Todo lo que se siembra se cosecha y hoy recibo este gran detalle”, comenta Raúl Solano López.