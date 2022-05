En el aire el sexto y último boleto a la liguilla final en el Futbol Libre

Guamúchil.- Se juega este viernes la última jornada del rol regular en la categoría Libre del Futbol Municipal, y mientras cinco equipos ya tienen asegurado el pase a la liguilla, el último boleto lo disputan PAS-Álamos y Addy Accesorios-The Boiling Shrimp in Bag-Sneakers Village.

En unos de los agarrones del cierre de la etapa normal, Addy Accesorios se juega su último boleto enfrentando a Deportivo Chuy Higuera a las 20:00 horas en la cancha del Coloso del Dique, en tanto que en la Anexa 2 PAS-Álamos es rival del sotanero y ya eliminado, Frutería Moreno-Lic. Marco Antonio López González. Por su parte, en la cancha de San Pedro chocan el líder, Club Sebastián-Argam Center, y Mocorito. El sublíder, Tamazula II, le gana administrativamente a Refaccionaria del Pacífico, que ya tiene en sus manos el quinto lugar.

Una derrota de Club Sebastián (38 puntos) pondría a Tamazula como líder solitario, al llegar a 40 unidades.

El resto de las posiciones ya no se mueven, excepto una combinación del triunfo de Addy Accesorios y un descalabro de PAS-Álamos.

En resultados de la jornada pasada Tamazula goleó 6-0 a Addy Accesorios-The Boiling Shrimp in Bag, en tanto que Club Sebastián tuvo un día de campo y aplasta 10-5 a Frutería Moreno. Mocorito tampoco tuvo compasión y llena de cuero 7-3 a Refaccionaria del Pacífico. Por su parte, PAS-Álamos aprovecha la situación y se mete de lleno a la pelea por el pase a la liguilla venciendo administrativamente 2-0 a Deportivo Chuy Higuera.