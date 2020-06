"Entrenaré para jugar todo el año en México": Juan Felipe Acosta

Guasave.- Convertirse en pelotero ligamayorista es el sueño anhelado por todo beisbolista, en especial para los que ya forman parte de las sucursales de equipos en la MLB, tal es el caso del serpentinero guasavense, Juan Felipe Acosta, quien fue firmado por los Azulejos de Toronto en el 2018, sin embargo, apenas hace unos días se le notificó que se quedaba sin trabajo en ligas menores.

La noticia cayó como balde de agua fría para el jugador y su familiar, quienes lo venían apoyando en este proceso, y que apenas el año pasado lo vieron debutar en la Liga Mexicana del Pacífico con Cañeros de Los Mochis.

El joven prospecto aún digiere el trago amargo de haber salido de Azulejos y ahora buscará consolidarse como lanzador en México, tanto en la liga de verano como en la invernal.

¿Cuál fue su reacción al enterarse de que ya no tenía trabajo en Estados Unidos?

Pues sí es muy lamentable porque como todo pelotero tiene uno el sueño de jugar en Grandes Ligas, sin embargo, con esta situación es todavía más difícil de cumplir esa meta o sueño que uno tiene desde que inicia en esto del beisbol.

¿Cómo se enteró de la noticia?

El dirigente del club se contactó conmigo y me dio la noticia, y la verdad no me lo esperaba, pues tenía la ilusión de jugar este año en Estados Unidos en las sucursales de Azulejos.

¿Ahora, dónde pretende jugar este verano?

Pertenezco a Generales de Durango en la Liga Mexicana de Beisbol, equipo con el que quiero hacer un buen papel.

Entrenaré para jugar todo el año en México, tanto con Durango como con Cañeros de Los Mochis.

¿Podría describirnos cómo vivió su debut en la Liga Mexicana del Pacífico con Cañeros?

Una sensación de mucha adrenalina, pues me tocó jugar contra Algodoneros de Guasave, pues como bien sabemos existe una gran rivalidad entre estos dos equipos, y vivirla dentro del campo es de otro nivel.

¿Jugaría en un futuro para Algodoneros?

Sí, porqué no, uno como pelotero siempre tiene que buscar oportunidades dónde jugar, ya sea con el equipo de tu ciudad o de cualquier otra, pues siempre el pelotero tiene que buscar estabilidad.

¿Qué cualidades son las que lo caracterizan como lanzador?

La seguridad, ante todo, pues cada vez que me paro sobre el montículo no temo a las consecuencias que puedan generar mis defectos o virtudes, siempre me enfoco en hacer lo que sé y siempre trato de que las cosas salgan como uno las planea.

¿Cómo ve la posibilidad de jugar Liga Mexicana de Beisbol en medio de esta pandemia del Covid-19?

Creo que es una buena decisión el que aún haya esperanzas de que se tenga campaña, pues uno como pelotero lo que busca es jugar, tomar experiencia, entre otras cosas, y esto de jugar ahora en verano me caería muy bien.

