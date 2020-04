Es apasionada y líder en el softbol

Guamúchil, Sinaloa.- A base de lucha, esfuerzo, dedicación, entrega pero sobre todo de carisma y simpatía entre las peloteras, María Isabel Inzunza Damián es un personaje a seguir en la Liga de Softbol Femenil Nueva Era de Guamúchil.

Pese a que la carrera de “La Chapis Konze”, como se le conoce en el argot, en esta disciplina es corta, ha logrado cosas inimaginables, ya que como jugadora literalmente empezó a practicar este deporte de cero y hoy ya dirige equipos, no solo en el softbol sino también en el futbol. Además, ha representado a Salvador Alvarado en campeonatos estatales.

María “La Chapis Konze” Inzunza comenta que en un inicio se inclinaba por el futbol y el volibol pero cuando empezó la Liga Nueva a organizar torneos de softbol en Guamúchil, le entró el gusanito e inició a entrenar.

Gracias a su esfuerzo diario hoy es toda una entrenadora y mánager de equipos de torneos softboleros.

“La Chapis Konze” es licenciada en Sistemas Computacionales y Profesional Técnico Bachiller en Informática, además es conocida y muy querida por toda la familia softbolera, pues es una mujer joven que ha demostrado que la estatura bajita que posee no es impedimento para ser grande y brillar como una auténtica estrella.

Sin duda alguna es auténtica líder, entrenadora, delegada y mánager de equipos que poco a poco están dejando huella en la competencia.

María Isabel Inzunza Damián, “La Chapis Konze”, es apasionada al softbol. / Fotografía: EL DEBATE

María Isabel Inzunza es la que acarrea con el costal de los bats y pelotas, es la que lleva el agua, hace la alineación, transporta a las peloteras, le paga a los ampáyeres y anotadores, entre otras cosas, en una palabra, es una todóloga, pues también se ha visto que es la primera que llega a un campo de juego y la última que se retira.

Conoció el softbol cuando cursaba la secundaria, en el año 2000, iniciándose en un equipo que era entrenado por Noemí Macías, pero en ese tiempo no era mucho de su agrado, no conocía reglas, no sabía agarrar un bat ni manilla, por tal motivo solo lo practicó por muy poco tiempo.

Las cosas cambiaron cuando arribó a sus 24 primaveras, ya que en el 2013, cuando iba a dar inicio el proyecto de la Liga Nueva Era, que vino a renacer el softbol en Guamúchil, ella acompañaba a entrenar a sus amigas de escuela y fue invitada a formar parte del equipo Rebeldes, comandando por Yesidira Montoya Miranda.

Era banca dado a que no tenía pleno conocimiento del softbol y no había desarrollado habilidades, pero para la siguiente temporada empezó a jugar como bateadora designada o corredora emergente, en ocasiones en el filder derecho y a partir de ahí llegaron los éxitos, pues se convirtió en titular del equipo gracias a la confianza que adquirió, muestra de ello es que representó a Salvador Alvarado en el Campeonato Estatal Máster, en Mazatlán, en el Primera Fuerza Libre, en Guasave, así como también fue seleccionada por Culiacán para asistir al Nacional Máster, que tuvo lugar en Salamanca, Guanajuato.