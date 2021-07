"Es importante estar en una capacitación constante": Danny Trejo, entrenador profesional

Guasave.- Motivar y promover la actividad física, además de formar grandes atletas, es uno de los objetivos principales en los que trabaja el entrenador Danny Trejo, quien es reconocido en esta ciudad como uno de los pioneros en el entrenamiento funcional, por muchos conocido como crosffit.

El guasavense de 46 años de edad cuenta con una licenciatura en entrenamiento deportivo de alto rendimiento, además de tomar diversas capacitaciones, las cuales, recalcó, le permiten obtener mejores resultados, tanto en lo personal como con sus alumnos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Prácticamente desde los 17 años he estado involucrado en el mundo del deporte, en distintas disciplinas, por lo que hasta la fecha, con los años de experiencia, conjugado con todos los cursos y capacitaciones que he impartido, son los que me permiten dejar buenos resultados en las personas que tienen esta inquietud de dejar a un lado el sedentarismo y así activarse físicamente”, recalcó.

Leer más: Definidas la semifinales de la Clemente Grijalva

El entrenador aclaró que estar al mando de distintos deportistas de todos los niveles, tanto principiantes como avanzados, conlleva una gran responsabilidad, al tener que ofrecer una atención efectiva y así evitar que sean víctimas de lesiones.

“Es importante estar en constante capacitación, y que entrenadores locales se mantengan actualizados, pues estamos tratando con personas con las que deben de aplicar una buena enseñanza en cuanto a cómo ejecutar la técnica de ejercicios y demás, por eso no hay que dejar de lado este tema y sumar más bases en este ámbito,” reveló.

Danny Trejo actualmente trabaja en un gimnasio de la ciudad, en el que se mantiene a cargo de diferentes personas, las cuales buscan activarse física y mentalmente en el afán de crear un estilo de vida más saludable, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde las personas se vuelven más vulnerables a este virus que no deja de provocar dolores de cabeza en todo el mundo.

Leer más: Mingo Vázquez se corona en Pañalitos de la Liga de Beisbol Municipal de Ahome

“Aquí en Guasave se podría decir que más que una moda, ya se está haciendo una costumbre en la que los ciudadanos tienen el hábito de hacer ejercicio y comer saludable, pues por otro lado la contingencia sanitaria ha ayudado a reflexionar que si te mantienes en forma serás más inmune al coronavirus”, argumentó.

Finalmente, el entrenador recalcó que continuará preparándose para participar en los eventos más destacados de entrenamiento multifuncional que se llevan a cabo tanto dentro como fuera de la ciudad, en el afán de adjudicarse mayores conocimientos y así aplicarlos en beneficio de sus estudiantes.

Fake News. Video de reos gritando para que les den agua en Mexicali es del 2020

Síguenos en