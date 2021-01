"Es mi pelea más importante”: Katty Gutiérrez

Combate de calidad.

La campeona mundial mochitense Katty Gutiérrez tiene un gran compromiso el próximo 15 de mayo en Berlin, fecha en la que tratará de sumar un logro más a su carrera pues el duelo tendrá de por medio el título Paja absoluto del Consejo Mundial de Boxeo que pertenece a la difícil peleadora alemana Tina Rupprecht.

Gutiérrez, con foja de 23-7 con seis nocauts, empezó el jueves mismo su etapa de preparación en las instalaciones del gimnasio Henry Gutiérrez, su abuelo ya fallecido al que le dedica su pelea.

“Es un momento triste que no será fácil olvidar, su ausencia nos marca y la verdad es muy difícil no tener su presencia pues él era el que nos motivaba y que nos daba los consejos necesarios para salir adelante. La verdad no sé qué será de Katty Gutiérrez después de esta pelea porque a él precisamente se la dedico, es el combate más importante de mi vida y no puedo fallarle”, comentó Katty Gutiérrez antes de iniciar su jornada de trabajo del jueves en plática donde también estuvo su representante Daniel Castro de la empresa BC Promotions de Culiacán, así como Rómel, Enrique y Julio Gutiérrez que integran su equipo de trabajo.

La brillante peleadora mochitense hará el viaje a la capital de Alemania una semana antes del combate con el propósito de adaptarse al clima y horario.