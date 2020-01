Es temprano para definir continuidad del mánager: Lizárraga

Guasave, Sinaloa.- El gerente Deportivo de Algodoneros de Guasave, Francisco Lizárraga Palomera, declaró en entrevista para EL DEBATE que en estos momentos es muy temprano para tomar una decisión sobre el darle continuidad o no a Óscar Robles como timonel del cuadro blanquiazul.

Mira, es muy temprano para tomar una decisión de esa magnitud, pues apenas se va terminando la temporada, y la verdad esto se tiene que analizar muy bien para de ahí nosotros dar una respuesta a ese tema”, resaltó.

El oriundo del puerto de Mazatlán descartó que Óscar Robles sea el culpable de que el plantel no se metiera a la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, pues agrega que hubo otras circunstancias claves que empañaron el sueño de playoffs, como fue el mal desempeño de varios extranjeros, además de malos cambios que realizaron, como por ejemplo, el de Japhet Amador, quien no pudo portar los colores de Algodoneros al no permitírselo Diablos Rojos del México.

“Óscar Robles dirigió muy bien, en conjunto con su cuerpo técnico, aquí lo que nos mermó fueron los extranjeros que no batearon, y bueno, uno que otro movimiento que no nos favoreció en nada”, detalló el directivo.

Continuidad

Lizárraga Palomera recalcó que lo más seguro es darle continuidad a los lanzadores, como fueron los casos de Jake Paulson, Dustin Crenshaw y José Rosario, pues fueron de los pocos importados que supieron fajarse en el terreno de juego.

Respecto a los bateadores, el directivo resaltó la buena labor de Marco Jaime, Emmanuel Ávila y Alejandro Ortiz, quienes fueron de los jóvenes más destacados en esta temporada.

El gerente Deportivo de la franquicia guasavense descartó que el coach de bateo Ramón Orantes sea el culpable de que los jugadores no hayan podido ser más efectivos con el madero, pues señala que a diario realizaba trabajos especiales con los jugadores, pero las cosas nunca se pudieron dar.