“Es un gran honor”

De altos vuelos.

El ex cañonero oaxaqueño Vinicio Castilla está de regreso al beisbol profesional mexicano tomando con mucha emotividad su segundo gran reto como dirogente en la Liga Mexicana del Pacifico buscando dar el que será su título 17 a un equipo toda tradición en este circuito invernal como es el de Naranjeros de Hermosillo.

Gran compromiso.

El "Matador" se ha rodeado de gente de mucha experiencia para hacerle frente a esta nueva responsabilidad con el equipo de la capital sonorense, totalmente convencido de que la empresa no será nada fácil y su equipo tendrá que emplearse a fondo para poder sacar el compromiso.

"Es un gran gusto para mi el estar nuevamente con el equipo de mis amores como es el de Naranjeros de Hermosillo, una organización y una afición que siempre me ha tratado con mucho respeto y me dejan un compromiso de hacer bien las cosas, primeramente como pelotero y ahora como dirigente agradezco mucho la ayuda que he recibido y es por eso que acepté venir a trabajar nuevamente con ellos cuando me llamaron para ofrecerme este trabajo", dijo Castilla en la entrevista efectuada al termino del primer juego de la serie entre Naranjeros de Hermosillo y Cañeros de Los Mochis en el estadio Emilio Ibarra Almada.

Su carrera.

El ex jugador de Bravos de Atlanta, Rockies de Colorado, Marlins de Florida, Padres de San Diego, Astros de Houston y Nacionales de Washington ha puesto parte de los mejores números para un pelotero azteca en las Mayores con un total de mil 884 imparables, 320 jonrones, mil 105 carreras impulsadas y 902 anotadas en una brillante carrera de 16 años en Grandes Ligas.

Al referirse a la actual situación del beisbol mexicano en las Mayores, el ex bigleaguer de 52 años comenta que "desafortunadamente el grupo de mexicanos ha disminuido notabemente pero hay una gran cantidad de estos en las sucusales y ojalá que se den las cosas para aumentar ese número que tenemos actualmente, aunque en este reducido grupo hay gente de mucha calidad como Roberto Osuna que a pesar de su corta edad ya lanza como todo un veterano y es por eso que él tiene un gran porvenir. Él va a ser un pelotero estrella en muy corto tiempo"