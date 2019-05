Es un gran reto el jugar con los Pascoleros

Refuerzo de lujo.

Totalmente convencido de que su aportación podría ser valiosa y muy importante para los Pascoleros de San Miguel, el obregonense Cesar Peña se ha agregado al roster de la escuadra “judía” y ya ha empezado a conectar batazos de todo calibre en su regreso a la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza.

El ex jugador de Toros de Tijuana es un acople perfecto a una ofensiva ya de por sí poderosa con lo que los directivos de San Miguel están demostrando que van con todo en busca del ansiado campeonato.

“Ya estuve un tiempo en esta liga con El Carrizo en esta liga que me gusta mucho, no había podido regresar porque estaba jugando en Chihuahua pero aquí estamos con todas las ganas del mundo de ayudar a uno de los mejores equipos de la Clemente Grijalva como es el de San Miguel”, dice el nacido en la antigua Cajéme hace 35 años.

¿Cómo has sentido el nivel de la Clemente Grijalva?

Esta liga siempre se ha caracterizado por el tremendo nivel que tiene, yo siempre lo he dicho que esta liga es muy buena y eso nos obliga a prepararnos para ayudar en lo más que se pueda. Me siente muy a gusto con este equipo porque me he dado cuenta que Pascoleros de San Miguel es un equipo muy unido y muy completo e todos sus costados, dueño de un rico historial, un equipo que se ha distinguido po estar en play-offs, en semifinales y finales y la verdad es un gran reto estar aquí.

¿Qué otro equipo miras con potencial para llegar lejos en esta campaña?

La verdad no he visto mucho porque tengo poco aquí, pero pienso que en esta liga no hay que confiarse de nadie, hasta el equipo más modesto puede dar la sorpresa y ganarte. Ahorita lo importante para nosotros es asegurar estar en los play-offs y de ahí en adelante seguir luchando con todo.

¿Cómo ha sido tu carrera en el beisbol?

He jugado mucho beisbol. Como profesional participé con los Potros de Tijuana y los Toros de Tijuana, también con Broncos de Reynosa, he jugado en la Liga Estatal de Chihuahau y acabo de terminar mi compromiso en la Liga Interejidal de Sonora y aquí en la Clemente Grijalva es mi sexta temporada aunque no contínua.

¿Te sientes a gusto con lo que has hecho?

Si, porque yo siempre he sido un pelotero que se compromete con el equipo, que se entrega al cien por ciento, que da todo en el terreno de juego. Claro, me hubiera gustado haber jugado más en el beisbol de paga pero estoy a gusto con lo que he logrado.

¿Cómo llegas físicamente a Pascoleros de San Míguel?

Muy bien, al cien por ciento ycon todas las ganas de hacer un buen trabajo, agradecido y comprometido con los directivos de tratar de hacer un buen trabajo. Vengo de ganar la serie final en la Liga Interejidal con el equipo de los Hermanos Vega Junior. Es por eso que no había podido venir pero ya estamos aquí y vamos a darle para que los Pascoleros de San Miguel sean campeones.