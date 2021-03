“Es un honor que se me reconozca en vida”: Cy Acosta

Hombre de muy pocas palabras, Cecilio Acosta siempre ha dicho que no es muy fanático de los homenajes, pero sí valora que lleguen y pueda disfrutarlos en vida.

“Es como cuando yo lanzaba y ponchaba a fulano o mangano que eran súper estrellas y ni sabía, nomás me subía a la loma a hacer mi trabajo.



Hasta ahora me causa orgullo, por eso este honor que me hará la Liga JAPAC me da mucho gusto, porque Dios mediante será en vida”, dice el gran “Cy”, cuyo nombre le será impuesto a la temporada 2021 de la Liga de Beisbol JAPAC clase Abierta.

Acosta se retiró en 1986 de la pelota profesional para enseguida enrolarse en la LBJ, entonces allá por Tierra Blanca (Las Bombas) y ser parte medular en aquella cascada de títulos de Taller El Capule en la década de los 90’s. él, según narra, le tocaron 6 campeonatos con El Capule y uno más con Fimasa como refuerzo.

Recortes periodísticos indican que tuvo una campaña sin derrota alguna y una seguidilla de 10 ponches entre dos juegos.

“Hoy día veo muy parejo el pitcheo de la liga. En estos años que tengo de coach he notado que cada equipo trae uno o dos muchachos interesantes y también veteranos de muchos ‘colmillo’. Me gusta mucho la competencia que hay”, explica.

Acosta radica en Culiacán, pero es originario de El Sabino, municipio de Guasave.

“Estoy muy agradecido de que hayan votado por un servidor, con los directivos también. Felicito a Rafa (Rojo) porque siendo tan joven ya es tomado en cuenta, seña que está haciendo buen trabajo. Estoy seguro que tendrá su homenaje pronto”, añade.

Desde hace unos 6 años, el “Cy” es coach de pitcheo del equipo JAPAC.



Su carrera.

Cuatro años estuvo en las Grandes Ligas donde jugó con los Medias Blancas de Chicago (3) –debutó el 4 de junio de 1972 contra Yanquis y triunfó en relevo-- y con Filis de Filadelfia, pero por situaciones extra beisbol que atravesó y una lesión lo alejaron de la posibilidad de ampliar su permanencia.

A raíz de su debut en la Gran Carpa, en lugar de nombrarlo Cecilio, para facilidad de todo el entorno de ese beisbol, le pidieron permiso de bautizarlo como “Cy” Acosta (a lo que accedió) pero además le asignaron el número 41 que portó uno de los lanzadores más reconocidos en este deporte, el gran Cy Young.

A ese nivel se codeó Cecilio, luego que haber atravesado por muchas circunstancias desde que lo obligaron a ponerse una manilla y lanzar una esférica, que fue suficiente para detectar su potencialidad para destacar como lanzador.

Sus números.

El Cy Acosta logró números de 13-9 en ganados y perdidos, efectividad de 2.66 y 100 ponches, ello en su estancia en GL.

Él fue protagonista de un hecho histórico en Grandes Ligas, pues el 20 de agosto de 1973 fue el primer lanzador con turno al bat en la Liga Americana, puesto que quien ocupaba el puesto de BD, Tony Muser, ya había entrado a la defensiva.

En la Liga Mexicana de Beisbol por espacio de 17 temporadas compiló 122 triunfos (91 juegos completos) en 431 juegos.

Mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico (jugó con Tomateros, Yaquis y Potros de Tijuana) también en 17 temporadas con foja de 46-56 y 3.31 de efectividad.

Es Inmortal del Salón de La Fama de la LMB desde 2005, Tomateros de Culiacán le retiró su número 41 y es también integrante del Salón de La Fama del Deporte de Culiacán.