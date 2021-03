Es un obstáculo dar clases de Educación Física en forma virtual

Guamúchil, Sinaloa.- La clase de Educación Física, el postre en el proceso de formación de niños y jóvenes, se ha convertido hoy en tiempo de pandemia en un capítulo como de ficción: virtual y a distancia. Pero qué piensa de esto el profesor José Israel Heráldez Sagaste, un reconocido maestro con 27 años de experiencia, dos eventos nacionales representando a Sinaloa y 15 estatales.

Los tiempos actuales son de pandemia, ¿qué tan difícil ha sido sobrellevar el problema de la contingencia en la clase de Educación Física y de manera virtual?

Definitivamente esta situación no la esperábamos nadie; ni autoridades educativas, padres de familia, ni nosotros los maestros. Lo afrontamos como un reto, pero unidos lo vamos superando. No estábamos preparados, pero los programas de educación son flexibles y nos adaptamos.

¿Qué estrategias han utilizado para poder estar en contacto con los niños desde casa?

Educación Física a distancia a todos se nos hacía raro, pero gracias a Dios se ha tenido mucho apoyo de las autoridades educativas. Se nos capacitó en el uso de plataformas, y hemos venido utilizando varias herramientas electrónicas como el Zoom y el Meet.

¿Cuáles han sido los principales obstáculos a los que se han enfrentado?

Primero, aprender bien a utilizar la tecnología y lograr la conectividad, ya que muchas familias no cuentan con internet y suficiente equipo. Es complicado para los padres de familia apoyar a sus hijos a falta de tiempo y cuando tienen otras ocupaciones.

¿Qué es lo que más se extraña de las escuelas?

Sí se extraña mucho esa socialización, el contacto físico, el saludo, la sonrisa de los niños. Todas las asignaturas son importantes en parte integral de la educación, pero sin duda que nuestra clase es de las más queridas por los niños.

¿Se imaginaron de inicio que el confinamiento fuera tan largo?

Claro que no. No esperábamos que se extendiera tanto. Hoy ya estamos en marzo, a un año que inició el problema, y no imaginamos que durara tanto, pero la verdad que estamos con muchas ganas y motivados de regresar, pero, claro, respetando los protocolos.

Creo que los profesores tenemos que estar ya vacunados para el regreso a clases presenciales, y hacerlo así con mayor confianza.

¿Qué les ha enseñado o dejado como experiencia este inesperado problema?

Principalmente creo que valorar más la familia y la vida, porque esto nos trajo muchas tristezas y aprendizajes.

¿Cómo esperan la situación en el regreso a las clases presenciales?

Será poco a poco y atendiendo todos los protocolos de seguridad. Actualmente los profesores y supervisores estamos preparándonos en constante comunicación en reuniones virtuales.

¿Algún mensaje a los niños y padres de familia?

Les pido que no se desesperen, que las cosas van mejorando paso a paso. Esto de volver es un proceso, y gracias a Dios parece que estamos más cerca de la normalidad. Debo de darle las gracias a los niños y a los padres de familia, ya que sin su esfuerzo no hubiera sido posible lograrlo. La educación es una triangulación entre maestro, alumno y padre de familia.